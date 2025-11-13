Un preso escapó corriendo mientras sacaba la basura y la fuga quedó grabada.

El interno huyó del penal de Viçosa, en Brasil, aprovechando un descuido de los guardias. Las cámaras registraron el momento exacto en que salió corriendo y desapareció. Es intensamente buscado.
Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un preso escapó de la cárcel de Viçosa, en el estado brasileño de Minas Gerais, mientras sacaba la basura junto a otro interno. El hecho, ocurrido el 3 de noviembre, se volvió viral en redes sociales por lo insólito de la escena.
En las imágenes se observa a dos detenidos acercándose a la vereda con bolsas de residuos, bajo la vigilancia de dos agentes penitenciarios. De un instante a otro, uno de ellos -identificado como Luiz Carlos Silva Santana Junior- salió corriendo unos 20 metros y desapareció rápidamente del encuadre.
Uno de los guardias, armado, intentó reaccionar, pero no logró alcanzarlo y terminó regresando al interior del penal.
➡️ Câmeras registraram momento da fuga de detento em presídio Minas Gerais
Um vídeo flagrou o momento em que Luiz Carlos Silva Santana Junior, de 33 anos, fugiu do Presídio de Viçosa, em MG. Imagens mostram dois presos se aproximando da calçada para descartar sacos de lixo e, em… pic.twitter.com/R729UksOaC— Metrópoles (@Metropoles) November 13, 2025
El preso es intensamente buscado
Desde el momento de la fuga, las fuerzas de seguridad de Minas Gerais montaron un operativo para localizar al prófugo. Según trascendió, Silva Santana Junior habría subido a una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones del penal. El hombre tiene seis ingresos previos al sistema penitenciario desde 2015, lo que reforzó las sospechas de que la evasión pudo haber sido planificada con antelación.
Tras conocerse el episodio, la dirección del penal inició una investigación interna para determinar cómo se produjo la fuga y por qué no se logró impedirla, pese a que había agentes supervisando la salida de los reclusos al momento del hecho.
Como parte de la pesquisa, se analizarán las grabaciones de todas las cámaras de seguridad, los protocolos aplicados ese día y el desempeño del personal penitenciario.
El caso generó repercusión nacional en Brasil y abrió interrogantes sobre las medidas de seguridad dentro de las cárceles del estado de Minas Gerais.