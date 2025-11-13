 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Un preso escapó corriendo mientras sacaba la basura y la fuga quedó grabada

El interno huyó del penal de Viçosa, en Brasil, aprovechando un descuido de los guardias. Las cámaras registraron el momento exacto en que salió corriendo y desapareció. Es intensamente buscado.

13 de Noviembre de 2025
Un preso escapó corriendo mientras sacaba la basura y la fuga quedó grabada.
Un preso escapó corriendo mientras sacaba la basura y la fuga quedó grabada.

El interno huyó del penal de Viçosa, en Brasil, aprovechando un descuido de los guardias. Las cámaras registraron el momento exacto en que salió corriendo y desapareció. Es intensamente buscado.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un preso escapó de la cárcel de Viçosa, en el estado brasileño de Minas Gerais, mientras sacaba la basura junto a otro interno. El hecho, ocurrido el 3 de noviembre, se volvió viral en redes sociales por lo insólito de la escena.

 

En las imágenes se observa a dos detenidos acercándose a la vereda con bolsas de residuos, bajo la vigilancia de dos agentes penitenciarios. De un instante a otro, uno de ellos -identificado como Luiz Carlos Silva Santana Junior- salió corriendo unos 20 metros y desapareció rápidamente del encuadre.

 

Uno de los guardias, armado, intentó reaccionar, pero no logró alcanzarlo y terminó regresando al interior del penal.

El preso es intensamente buscado

Desde el momento de la fuga, las fuerzas de seguridad de Minas Gerais montaron un operativo para localizar al prófugo. Según trascendió, Silva Santana Junior habría subido a una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones del penal. El hombre tiene seis ingresos previos al sistema penitenciario desde 2015, lo que reforzó las sospechas de que la evasión pudo haber sido planificada con antelación.

 

Tras conocerse el episodio, la dirección del penal inició una investigación interna para determinar cómo se produjo la fuga y por qué no se logró impedirla, pese a que había agentes supervisando la salida de los reclusos al momento del hecho.

 

Como parte de la pesquisa, se analizarán las grabaciones de todas las cámaras de seguridad, los protocolos aplicados ese día y el desempeño del personal penitenciario.

El caso generó repercusión nacional en Brasil y abrió interrogantes sobre las medidas de seguridad dentro de las cárceles del estado de Minas Gerais.

Temas:

Brasil Fuga preso residuos cámaras de seguridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso