Policía le disparó una bala de goma a periodista que cubría protesta contra Trump: video

Lauren Tomasi, periodista australiana y corresponsal en Estados Unidos, fue atacada por las fuerzas de seguridad este domingo mientras cubría protestas en Los Ángeles contra las medidas antimigratorias del gobierno de Donald Trump: El momento en que Tomasi recibe el disparo de una bala de goma en la pierna quedó registrado con las cámaras de Nine News, medio para el que trabaja, y se ve cuando el efectivo le apunta.

La corresponsal se encontraba cubriendo este domingo por la tarde las protestas en Los Ángeles, que iniciaron para manifestarse contra las medidas del presidente Donald Trump y sus redadas hacia los inmigrantes.

Welcome to Trump's America.

9 News Australia US Correspondent Lauren Tomasi shot by LAPD with a rubber bullet live on air. pic.twitter.com/PbgcmBxCbY