Mujica se refirió a la relación con el gobierno de Milei al votar en el balotaje uruguayo

De cara a la segunda vuelta entre el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi, que definirá quién se quedará con la presidencia de la República Oriental del Uruguay, el expresidente José “Pepe” Mujica se acercó a votar, habló sobre la actualidad política del país, los desafíos a los que se enfrentará la próxima gestión y se refirió a su relación con el gobierno del presidente Javier Milei.

“Hay que tratar de que sea lo mejor posible, pero es difícil”, consideró el exmandatario de 89 años y detalló: “Por ejemplo, la medida de la Cuenca del Paraná, subiendo los peajes enormemente, nos castiga a nosotros y a Paraguay, es bravo”.

Sin embargo, evitó brindar más opiniones sobre el tema. “Argentina es de los argentinos, no es un problema en los que nosotros tengamos que inmiscuirnos, es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan tenemos que tratar de tener la mejor relación que podamos, esté el gobierno que esté”, insistió.

En otro momento de la entrevista con distintos medios, Mujica tuvo un tenso cruce con un periodista argentino que le dijo que la pobreza en la Argentina bajó en el último tiempo. “Sí, claro, ¿pero cuánto aumentó antes?”, retrucó el exmandatario.

El periodista redobló la apuesta y se refirió a que esa suba se debía a medidas de la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, y a la gestión del expresidente Alberto Fernández. “A los que usted apoyó”, acusó.

“No, querido. No entreveres los tantos. Haga periodismo serio. Se equivoca, es muy joven”, le respondió Mujica, que agregó: “Lo de Milei es de los argentinos, no es un problema en el que nos tengamos que inmiscuir. Es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan, tenés que tratar de tener la mejor relación posible, sea el gobierno que sea”.

Las elecciones en Uruguay

“Uruguay es un país pequeño, pero se ganó un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales, no es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina”, reflexionó y marcó: “Eso lo tenemos que cuidar entre todos, costó mucho aprender y generar eso porque lo más fácil es tirar y patear todo. Por eso les agradezco mucho a todos los uruguayos”.

Elecciones en Uruguay. (foto: archivo)

Asimismo, se refirió a los desafíos que enfrentará la próxima gestión, que podrá estar representada por Delgado u Orsi: ”El presupuesto y la historia de los últimos 40 años, los de recuperación de la democracia. Seguro que el gobierno que venga, sea quien sea, va a tener que tener capacidad de crear un clima que permita acercarse, negociar e intercambiar. En el transcurso de la campaña se exacerban los ánimos, inevitablemente, pero cuando se tenga que gobernar con el dibujo institucional del parlamento que vamos a tener, se le va a imponer al gobierno la necesidad”.

“Desde la recuperación de la democracia, los partidos que integran la coalición gobernaron 25 años, en estos 40 años, los salarios aumentaron 100%, en esos 25 aumentaron 20 y pico. Ahí viene el problema, en cómo repartimos”, consideró.

Sobre el final, habló del futuro de Uruguay y aseguró que le preocupa la suerte de los jóvenes porque se viene un mundo “distinto”. “El mundo del advenimiento de la sociedad y la inteligencia”, remarcó. “Ahora nos tenemos que desarrollar para tener los recursos para meter en la cabecita de nuestros nietos, para que estén a la altura de lo que se viene encima. Ustedes tienen que pensar en el futuro, en cómo va a ser”, completó en diálogo con la prensa. (con información de La Nación y TN)