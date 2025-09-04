La Nasa busca voluntarios para su próxima misión a la Luna

La Nasa necesita voluntarios para su misión Artemis II, programada tentativamente para abril de 2026, que transportará a cuatro astronautas en un sobrevuelo lunar de 10 días. Los voluntarios con experiencia en captura y monitoreo de señales de radio podrán aplicar para mantener el control de la nave espacial Orión a través de señales de radio.
La misión Artemis II marcará la primera vez que los humanos se aventuran más allá de la órbita de la Tierra desde el programa Apolo. Los voluntarios con estaciones terrestres bien equipadas pueden solicitar mantener el control de la nave espacial Orión a través de señales de radio mientras transporta cuatro astronautas a través del espacio, según el comunicado publicado en la página oficial de la Nasa.
Para aplicar, los interesados deben tener experiencia en la captura y monitoreo consistente de la señal Orion y/o señales de banda S similares, así como la capacidad de generar y documentar datos de seguimiento Doppler unidireccional. La colaboración abierta para esta tarea no solo es una forma divertida para la Nasa de despertar el interés público, sino que también es una investigación de mercado gratuita.
El itinerario de Artemis II incluye una órbita alrededor de la Tierra, una excursión de cuatro días hacia la Luna, un sobrevuelo lunar y un viaje de regreso. Las organizaciones y personas que se ofrezcan como voluntarias para la misión grabarán e informarán sobre las señales de banda S de Orión, una especie de transmisión de radio del espacio profundo.
Según Kevin Coggins, administrador asociado adjunto de la Nasa para Comunicación y Navegación Espacial, "Al ofrecer esta oportunidad a la comunidad aeroespacial en general, podemos identificar capacidades de seguimiento disponibles fuera del gobierno". El programa Artemis colaboró con datos similares a finales de 2022, cuando la misión Artemis I envió la nave Orión no tripulada al espacio durante 25 días.
Artemis II servirá como una especie de comprobación de sistemas y hardware para la exploración tripulada del espacio profundo, según la Nasa. Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, viajarán a bordo de Orión. Su viaje marca un paso más hacia el regreso a la superficie lunary, en última instancia, el envío de humanos a Marte.
Para aplicar, los interesados pueden visitar el sitio web gubernamental y cumplir con los requisitos específicos, que incluyen tener experiencia en seguimiento de señales de banda S y capacidad para generar y documentar datos de seguimiento Doppler unidireccional. Las organizaciones privadas, las agencias espaciales internacionales y las instituciones académicas probablemente dominarán la selección de voluntarios.