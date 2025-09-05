Horror en Uruguay: un padre asesinó a sus hijos y aparecieron muertos en un arroyo

Horror en Uruguay: un padre secuestró y mató a sus hijos. La República Oriental del Uruguay quedó conmocionada por un crimen atroz. Este viernes por la mañana, buzos de la Armada y personal de la Policía encontraron un auto sumergido en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro. Dentro estaban los cuerpos de Andrés Morosini, de 28 años, y de sus hijos Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6.

El hombre había huido con los pequeños dos días antes desde la ciudad de Mercedes, en Soriano. Antes de escapar, lanzó una frase que sonó a presagio para la madre de los niños, Micaela Ramos: “No los vas a ver nunca más”.

(El País).

Búsqueda desesperada y antecedentes

Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso un operativo urgente de búsqueda, con apoyo de patrullas terrestres, un helicóptero y brigadas K9. La Policía siguió huellas de neumáticos y testimonios de vecinos hasta dar con el vehículo, un BYD F0 rojo, finalmente hallado bajo el agua.

Según confirmaron las autoridades, Morosini tenía antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares. La investigación ya había detectado amenazas verbales hacia su expareja, lo que encendió las alarmas y aceleró la intervención judicial.

(El País).

Una escena desoladora en el arroyo

El hallazgo se produjo en la mañana del viernes. Poco antes de las 10, la Policía Científica llegó al lugar mientras un tractor trabajaba para extraer el vehículo del cauce. Las familias de las víctimas fueron convocadas para recibir las primeras informaciones oficiales.

La Justicia ahora intentará reconstruir las últimas horas de la desaparición y determinar con precisión cómo terminó el auto en el agua. Los investigadores aguardan el resultado de las pericias para establecer la causa exacta de las muertes.

(El País).

Violencia vicaria: cuando los hijos son utilizados como víctimas

El crimen se enmarca en un caso de violencia vicaria, una de las expresiones más extremas de la violencia de género. Este tipo de agresión consiste en dañar a una mujer a través de sus hijos, con el objetivo de provocar el mayor sufrimiento posible.

En las situaciones más graves, como ocurrió en Río Negro, la violencia termina en asesinatos. El caso de Alfonsina y Francisco expuso nuevamente la urgencia de abordar este flagelo, que impacta directamente en las infancias y deja marcas irreparables en toda la sociedad. (Con información de El País de Uruguay).