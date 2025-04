España y Portugal restablecen la electricidad tras el apagón masivo de origen desconocido

Este martes, España y Portugal lograron restablecer el suministro eléctrico tras un apagón masivo que dejó a millones de personas sin electricidad durante varias horas. El corte afectó gravemente a ambos países, alterando la vida diaria de sus ciudadanos y causando una jornada de caos que pocos podrían haber anticipado. Aunque las autoridades avanzaron sobre el restablecimiento de la energía, el origen del apagón sigue siendo incierto.

A las 4:00 de la madrugada local, la operadora española Red Eléctrica comunicó que ya se había recuperado el 87,37% del suministro eléctrico en España. En el caso de Portugal, la red eléctrica REN indicó que el 95% de los usuarios ya tenían energía, es decir, 6,2 millones de los 6,5 millones de hogares y empresas afectados. Esta noticia fue recibida con alivio, ya que las primeras horas de la mañana habían sido de total incertidumbre.

En las calles de Madrid, Lisboa y otras grandes ciudades, la vuelta de la electricidad se celebró con aplausos y vítores. "La gente está atónita, porque esto nunca había pasado en España", relató un obrero madrileño que, como muchos otros, pasó gran parte de la noche en la oscuridad. La imagen de la ciudadanía, aliviada y emocionada por la recuperación del servicio, contrastaba con el ambiente de caos vivido en las primeras horas del apagón.

Un apagón sin precedentes y sus consecuencias

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación de "sin precedentes" y ofreció detalles técnicos del incidente que paralizó la red eléctrica. "En apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios, equivalente al 60% de la demanda", detalló el mandatario.

A pesar de que las causas del apagón no se han confirmado, Sánchez recomendó a los trabajadores no esenciales que no acudieran a sus puestos este martes, con el fin de evitar mayores complicaciones en el tránsito y en la recuperación de la actividad diaria.

El apagón afectó el funcionamiento de trenes, ascensores, semáforos y servicios de telecomunicaciones. Las principales ciudades españolas y portuguesas fueron escenario de un caos vehicular sin precedentes. En Madrid y Lisboa, las principales arterias de transporte se vieron colapsadas por la falta de semáforos, mientras que el servicio de trenes quedó completamente suspendido, con 11 trenes varados durante varias horas, algunos de ellos con pasajeros a bordo. Este colapso en el transporte fue uno de los aspectos más críticos de la crisis.

El tráfico aéreo en las principales ciudades también sufrió graves perturbaciones, especialmente en Madrid, Barcelona y Lisboa, donde se registraron numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos, aumentando la tensión en un día ya marcado por la incertidumbre.

Análisis y reacciones internacionales ante el apagón

A pesar de los esfuerzos por restablecer el servicio eléctrico, las autoridades continúan investigando las causas exactas del apagón. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aclaró que por el momento "no hay indicios de ciberataque", lo que descartó una de las hipótesis más temidas. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna otra explicación, ya sea técnica o externa.

En medio de la crisis, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció asistencia a España, señalando que el país cuenta con la experiencia necesaria tras años de enfrentarse a ataques a infraestructuras energéticas.

Todas las hipótesis abiertas

Por ahora, la incertidumbre persiste. "Esto es algo que no había ocurrido jamás”, dijo el presidente Pedro Sánchez

.

Y, sin nombrarlas, dejó abiertas todas las posibilidades respecto de si el corte eléctrico que dejó a oscuras a España y a Portugal durante casi doce horas se debió a un desperfecto técnico o a un ciberataque.