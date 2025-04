Apagón masivo en España, Portugal y Francia: "No hay indicios de ciberataque”

El presidente del Consejo de la Unión Europea (UE), Antonio Costa, aseguró que “no hay indicios de ciberataque" tras el apagón masivo que afecta a España, Portugal y regiones de Francia, a la vez que dijo que se trabaja para conocer las causas que lo produjeron y para “restaurar el suministro de electricidad”.

"Estoy en contacto con Pedro Sánchez y Luis Montenegro sobre los cortes de energía en España y Portugal", expresó Costa en un mensaje que difundió por la red social X acerca del apagón en una parte importante la península Ibérica.

Asimismo, el presidente del Consejo de la UE señaló que operadores de energía en España y Portugal "están trabajando para encontrar la causa del apagón y restaurar el suministro de electricidad” y añadió: “Hasta el momento, no hay indicios de ningún ataque cibernético".

Origen del apagón y recuperación del suministro

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, aseguró este lunes que el origen del apagón masivo no fue en Portugal, sino que “todo apunta” a que fue en España. “Sabemos que el origen no fue en Portugal, como sabemos nosotros tenemos la interconexión con España y todo apunta a que fue de allí que se originó toda esta situación, pero no quiero especular”, apuntó Montenegro

Por su parte, la empresa Red Eléctrica informa de que se recupera el suministro eléctrico en distintas ciudades de España. El informe publicado por la REE detalla que Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y Léon, Extremadura y Andalucía son las ciudades donde regresó la electricidad.

En tanto, la organización del torneo Masters 1000 de Madrid suspendió la jornada de este lunes, ante la situación de caos por el apagón eléctrico masivo. Según reportaron medios españoles, varias unidades de policía se encuentran en las inmediaciones del predio para coordinar la salida de gente.