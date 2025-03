El terremoto sacudió el sudeste Asiático, causó al menos 200 muertos y múltiples destrozos

Un fuerte terremoto de intensidad 7,7 sacudió este viernes a varios países del Sudeste Asiático. El epicentro fue en Birmania dejando al menos 200 muertos y más de 700 heridos, pero afectó también a Tailandia y al suroeste de China. En Bangkok, un edificio de 30 pisos que se encontraba en construcción se derrumbó y hay decenas de obreros atrapados entre los escombros. Los medios locales informaron que allí hay al menos tres muertos.

El sismo provocó estragos en la región. Tailandia declaró el estado de emergencia y Birmania lanzó una petición de ayuda internacional. Varios edificios y puentes sufrieron las consecuencias del temblor y numerosas carreteras terminaron con grandes grietas. Los testigos relataron escenas de película de terror: gente corriendo, saliendo de edificios y hoteles en bata, tratando de salvarse del desastre.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 12:50 hora local. El epicentro del sismo se situó a 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing, en Birmania, a una profundidad superficial de 10 km. Uno de los hospitales más grandes de Naypyidaw, la capital birmana, colapsó y los médicos tuvieron que atender a los heridos en la calle. “Todo el mundo en mi ciudad está en la calle y nadie se atreve a volver a entrar en los edificios”, relató un testigo a Reuters.

El sismo dejó un saldo de al menos tres muertos. El viceprimer ministro tailandés, Phumtham Wechayachai, dijo que perdieron la vida tras quedar sepultados por el derrumbe del edificio de Bangkok al momento de la tragedia. Además, los escombros del edificio de 30 plantas dejaron atrapados a 43 obreros. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Medicina de Urgencias de Tailandia, varias decenas fueron rescatados con vida y continúan las tareas para encontrar a los restantes.

A su vez, el ministro de Defensa de Tailandia afirmó que unas 90 personas continúan desaparecidas. Efectivos policiales llevan adelante un despliegue para evacuar a las personas de edificios inseguros y para controlar el tráfico. Las autoridades tailandesas recomendaron a la población evitar permanecer en los edificios altos.

Circularon numerosos videos que registraron los momentos de pánico que se vivieron en el Sudeste Asiático tras el temblor. En Yangón, las personas corrían para salir de los edificios al alertar el movimiento de las estructuras. En Bangkok las calles se llenaron de gente que huía de las construcciones, incluso muchos huéspedes de hoteles salieron en bata para poder salvarse.

En una de las filmaciones registradas se observa que en un edificio el agua de una piscina ubicada en la terraza se derrama por el frente del inmueble.

El terremoto fue devastador y todavía no llegaron a contabilizarse los números reales de la tragedia. Se estima que en las próximas horas se conocerán más detalles de la tragedia que azotó al Sudeste Asiático.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES