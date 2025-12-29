Docente se jubiló tras 36 años de dar clases y pasó por el "pasillo de aplausos y honor"

Tras dar su última clase, un profesor fue sorprendido por alumnos y colegas con una ovación que recorrió toda la institución educativa de Madrid. El emotivo gesto reflejó el profundo vínculo construido a lo largo de 36 años de docencia.
Un docente se jubiló luego de 36 años dedicados a la enseñanza y fue despedido con un emotivo “pasillo de aplausos” organizado por alumnos, docentes y personal de una reconocida institución educativa de Madrid. El homenaje se produjo tras finalizar su última clase y generó un momento cargado de emoción, que marcó a toda la comunidad escolar.
El protagonista fue Julián, profesor de Geografía e Historia del Real Colegio Alfonso XII – Agustinos, ubicado en la capital española. Al salir del aula luego de dictar su última clase, el docente se encontró con una escena inesperada: a ambos lados del pasillo lo aguardaban estudiantes, colegas y trabajadores del establecimiento, de pie y aplaudiendo de manera sostenida.
Mientras avanzaba por el corredor, los aplausos se intensificaron y la emoción se hizo visible. Julián no pudo contener las lágrimas ante la ovación que acompañó cada uno de sus pasos, en una despedida que sintetizó décadas de trabajo, vocación y compromiso con la educación.
Un reconocimiento colectivo
El gesto fue organizado como una forma de agradecer una extensa trayectoria marcada por la dedicación y el vínculo cercano con los alumnos. Durante más de tres décadas, el docente formó a distintas generaciones, dejando una huella que trascendió los contenidos curriculares y se reflejó en el afecto de quienes lo despidieron.
Desde el colegio destacaron el valor del homenaje y compartieron un mensaje de agradecimiento. “Gracias por todo Julián. Por tu dedicación durante todos estos años como profesor de Geografía e Historia de nuestro colegio. Por haber enseñado tanto a todas las generaciones que han pasado por tus clases”, expresaron.
El cierre de una etapa
En el mismo comunicado, la institución subrayó el sentimiento compartido por docentes y alumnos ante su retiro. “Tus compañeros y alumnos te van a echar mucho de menos. Disfruta del merecido descanso”, añadieron.
La jubilación marcó el cierre de una etapa en la vida profesional del docente, pero también dejó una imagen que resumió el impacto de la tarea educativa sostenida en el tiempo: el reconocimiento espontáneo y sincero de toda una comunidad escolar en Madrid.