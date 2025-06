Avión estrellado en India: confirman número de víctimas y "no parece haber sobrevivientes"

Confirmaron que al menos 30 personas murieron luego de que un avión de Air India con destino a Londres se estrellara este jueves en una zona residencial de Ahmedabad, India. La aeronave, un Boeing 787 Dreamliner, cayó a los pocos minutos de despegar del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, lo que desató una enorme explosión y un incendio de grandes proporciones.

El vuelo AI171 tenía a bordo a 242 personas: 230 pasajeros, 2 pilotos y 10 tripulantes. Según confirmaron las autoridades locales y medios internacionales, el siniestro ya es considerado como “la mayor tragedia aérea en la historia” del país. El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, hora local.

Testigos informaron que el avión cayó directamente sobre un edificio residencial que funciona como albergue para médicos. “No parece haber sobrevivientes del accidente”, aseguró el jefe de la Policía local a France24, mientras un miembro de los equipos de rescate dijo a EFE que las posibilidades de hallar personas con vida son "bajas".

Según detalló la agencia Reuters, el edificio afectado pertenece al B.J. Medical College y, de acuerdo con la cadena de televisión india CNN News-18, el avión se estrelló sobre el comedor del albergue, causando la muerte de varios estudiantes de medicina que se encontraban en el lugar.

Las autoridades señalaron que se logró despejar entre el 70% y el 80% de la zona afectada y que continúan trabajando para remover completamente los escombros. “Pronto despejaremos el resto”, sostuvo un alto mando policial, según consignó la prensa internacional.

Following reports of a crash involving Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London Gatwick. The Boeing 787-8 Dreamliner (reg: VT-ANB) lost signal at 08:08:51 UTC, just seconds after takeoff.… pic.twitter.com/RKFhipU1ll