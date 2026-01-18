 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Tragedia ferroviaria en Europa

Ascienden a 21 los muertos por descarrilamiento y choque de trenes en España

El choque ocurrió en la localidad de Adamuz, cuando una formación que iba a Madrid se salió de la vía e impactó contra otro tren con destino a Huelva. Hay decenas de heridos, varios de ellos graves, y el servicio ferroviario quedó interrumpido.

18 de Enero de 2026
Descarrilaron y chocaron dos trenes en España
Un grave accidente ferroviario sacudió a España este domingo, cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en cercanías de la localidad de Adamuz, en la región de Andalucía, cerca de Córdoba. Como consecuencia del impacto, al menos 21 personas murieron —entre ellas uno de los maquinistas— y decenas resultaron heridas, 25 de ellas en estado grave, según informaron medios y autoridades locales.

 

El siniestro se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, que había partido desde Málaga con destino a Madrid, descarriló, cruzó a la vía contigua y chocó contra otra formación que se dirigía a Huelva. A raíz del impacto, ambos convoyes se salieron de la vía. En total, entre las dos formaciones viajaban cerca de 500 personas.

 

“El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de [la operadora ferroviaria] Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, informó el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

Tras el choque, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Equipos de rescate, bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad trabajan durante toda la noche para asistir a los heridos y rescatar a pasajeros que habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos de los vagones. Testigos relataron escenas de extrema desesperación, con pasajeros ayudándose entre sí y rompiendo ventanas para poder evacuar.

 

El administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF confirmó que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpido hasta nuevo aviso. No obstante, aclaró que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano continuaban funcionando con normalidad.

 

Desde la empresa Iryo informaron que el tren siniestrado había partido de Málaga a las 18.40 y transportaba a 317 pasajeros. En un comunicado, la compañía lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en la gestión de la emergencia. Por su parte, Renfe, operadora del otro tren involucrado, también dispuso asistencia a las víctimas.

Las autoridades sanitarias activaron planes de contingencia. El Hospital Reina Sofía de Córdoba convocó de urgencia a personal médico, mientras que centros de salud de Madrid y Andalucía se mantuvieron en alerta para recibir heridos. Se habilitó además una línea telefónica especial para familiares de las víctimas y espacios de contención en estaciones ferroviarias clave, como Atocha.

 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación y aseguró que el Ejecutivo trabaja junto a los servicios de emergencia para asistir a los afectados. En tanto, la Casa Real manifestó su “más sentido pésame” a los familiares de las personas fallecidas.

Las causas del descarrilamiento permanecían bajo investigación, mientras continuaban las tareas de rescate y remoción de los trenes accidentados en una de las peores tragedias ferroviarias registradas en España en los últimos años.

