Vuelve el “Gran Día” a Paraná: con tu compra de Big Mac podés ayudar a Casa Ronald y a Fundación Cimientos

La jornada especial se celebra durante todo el día viernes 28 de noviembre, en los 230 locales del país. El icónico sándwich podrá comprarse en el restaurante, a través de la App de McDonald’s o por apps de delivery. ¡Sumate a ayudar!

28 de Noviembre de 2025
Paraná se suma una vez más al Gran Día, la jornada solidaria que McDonald’s organiza cada año y que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que trabajan por la educación, la salud y el acompañamiento de niñas, niños y jóvenes de todo el país: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

 

Este viernes 28 de noviembre, los locales de McDonald’s en Paraná y en todo el país celebran esta acción que convoca a miles de personas a colaborar a través de un gesto simple: comprar un Big Mac y ser parte de un impacto que transforma realidades. La venta está disponible en cada local, a través de la app de McDonald’s o las app de delivery como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre.

Desde hace casi tres décadas, Fundación Cimientos impulsa programas para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se preparen para el mundo del trabajo, especialmente en contextos vulnerables. En paralelo, Casa Ronald McDonald Argentina brinda acompañamiento a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento, contención y apoyo integral mediante sus 11 programas activos en el país.

 

“El Gran Día es una fecha clave para demostrar que, cuando los argentinos nos unimos, podemos impactar en historias reales y hacer que sucedan cosas muy lindas. Con un gesto pequeño como la compra de un Big Mac, podemos ayudar a muchas familias y adolescentes. Es emocionante ver cómo Paraná se suma a ayudar cada año”, asegura Hugo Zamparo, operador de McDonald’s en la ciudad.

Durante toda la jornada, voluntarios, colaboradores, jóvenes becados y organizaciones aliadas se reunirán en los locales para acompañar la acción y celebrar el espíritu solidario que impulsa la iniciativa. Lo recaudado se destinará íntegramente a los programas educativos de Cimientos y a los servicios de contención y bienestar familiar de Casa Ronald.

 

El Gran Día invita a la comunidad paranaense a participar activamente y ser parte de una red que sostiene, acompaña y transforma. Este 28 de noviembre, un Big Mac puede ser mucho más que un combo: sumate a ayudar.

 

 

Más información sobre las causas solidarias

 

La misión principal de Casa Ronald es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Desde hace 30 años tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

 

Por su parte, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.

