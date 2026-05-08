Personal y el Municipio de Concepción del Uruguay impulsan capacitaciones en nuevas tecnologías

El acuerdo entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay y Personal Argentina, busca reducir la brecha de género en el sector TIC, fomentar vocaciones tecnológicas en adolescentes, fortalecer la formación digital docente y ampliar las oportunidades de acceso a la economía del conocimiento.
Personal y Concepción del Uruguay impulsan capacitaciones. En el marco de una articulación entre el Municipio y la empresa Personal Argentina, se lleva adelante un acuerdo de colaboración orientado a promover el desarrollo de competencias digitales, la formación en nuevas tecnologías y la reducción de la brecha de género en el sector tecnológico.
La iniciativa se implementa a través del Polo Tecnológico La Nube, espacio desde el cual se desarrollan propuestas de capacitación destinadas a adolescentes, docentes y distintos actores de la comunidad educativa.
En este marco, se está realizando una edición del programa Chicas digitalers, mediante el curso Código Creativo, y dos talleres para docentes pertenecientes al programa Nuestro Lugar, vinculados a Inteligencia Artificial Generativa y Convivencia Digital.
Desarrollo de habilidades digitales
En este sentido, la viceintendenta Rossana Sosa Zitto destacó la importancia de sostener este tipo de articulaciones público-privadas para acercar oportunidades de formación tecnológica a la comunidad: “La articulación estratégica con Personal Argentina, orientada a fomentar las vocaciones tecnológicas en las adolescentes, es una inversión en una sociedad más equitativa, innovadora y competitiva. No estamos solo enseñando herramientas tecnológicas; estamos formando a las líderes que diseñarán el mundo que viene”.
Además, agregó: “La implementación de herramientas de tecnología para la formación digital impacta directamente en una mayor conectividad social, institucional y académica, ampliando las oportunidades para jóvenes y docentes de Concepción del Uruguay y la región”.
Por su parte, Alejandro Saavedra, referente institucional de Personal Argentina, afirmó: “Desde Personal trabajamos para acompañar a las personas en el desarrollo de habilidades digitales que hoy son fundamentales para estudiar, trabajar y desenvolverse en la vida cotidiana. Estas iniciativas reflejan una estrategia sostenida que busca fortalecer esas competencias y acercar más oportunidades de formación en todo el país. En ese camino, Entre Ríos, y especialmente Concepción del Uruguay, son clave por su fuerte compromiso con la educación y la incorporación de la tecnología como motor de desarrollo”.
Chicas digitalers: tecnología, creatividad y nuevas oportunidades
Chicas digitalers forma parte de las iniciativas de Personal Argentina, a la cual la Municipalidad se suma, para promover el desarrollo de habilidades digitales y acercar nuevas oportunidades a jóvenes mujeres en el marco de la economía del conocimiento.
A través de esta propuesta, las participantes pueden explorar contenidos vinculados a programación, inteligencia artificial, desarrollo web y videojuegos, acompañadas por mentores y mentoras que guían el proceso de aprendizaje y promueven la creatividad, la confianza y el trabajo colaborativo.
Con ocho años de trayectoria y miles de participantes en Argentina, el programa busca despertar el interés por el mundo digital desde edades tempranas y demostrar que la tecnología también es un espacio de creación, innovación y liderazgo para las chicas.
En Concepción del Uruguay, el curso se desarrolla con modalidad híbrida, con encuentros semanales de dos horas durante doce semanas y acompañamiento desde el Polo Tecnológico La Nube, ubicado en Posadas 1150.
Nuestro Lugar: formación digital para docentes
Asimismo, en el marco de Nuestro Lugar, ciclo de desarrollo profesional docente, realizaron dos talleres orientados a fortalecer el uso pedagógico de herramientas digitales en el ámbito educativo.
Las capacitaciones abordaron temáticas de gran actualidad, como la Inteligencia Artificial Generativa y la Convivencia Digital, con el objetivo de brindar herramientas para acompañar los desafíos que atraviesan las instituciones educativas en el contexto de la transformación digital.
Con estas acciones, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través del Polo Tecnológico La Nube, continúa fortaleciendo su agenda de innovación, educación y tecnología, generando vínculos estratégicos con instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo de nuevas capacidades para la comunidad.