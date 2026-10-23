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San Salvador tendrá un parque solar y sus clubes mejoran la iluminación con aportes de Enersa

La planta fotovoltaica se instalará en un predio aportado por el Municipio, donde ya comenzaron los trabajos previos. Además, Enersa entregó materiales eléctricos y de iluminación a tres instituciones deportivas de la ciudad.

23 de Octubre de 2026
Nuevo Parque Solar y entrega de materiales en San Salvador
Nuevo Parque Solar y entrega de materiales en San Salvador

La planta fotovoltaica se instalará en un predio aportado por el Municipio, donde ya comenzaron los trabajos previos. Además, Enersa entregó materiales eléctricos y de iluminación a tres instituciones deportivas de la ciudad.

San Salvador sumará generación de energía renovable a su red eléctrica. Enersa y el Municipio trabajan en el proyecto de un parque fotovoltaico de entre 300 y 500 kilovatios pico (kWp), que permitirá producir electricidad a partir de una fuente limpia, diversificar el abastecimiento energético local y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

 

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el intendente Jorge Zambón analizaron la factibilidad técnica de la futura instalación y las condiciones necesarias para conectarla a la red de distribución.

 

Al respecto, Zambón destacó: "Avanzamos de gran manera para el inicio e instalación del Parque Fotovoltaico. Ya comenzamos con los trabajos previos en el predio y esperamos con ansias esta obra".

 

Por su parte, Brupbacher señaló: "De esta manera, Enersa demuestra el perfil energético de Entre Ríos, buscando estabilizar líneas con energía limpia, dando calidad de servicio y acompañando al desarrollo social y económico de la provincia".

Más iluminación para los clubes deportivos

Durante la visita, Enersa también entregó materiales eléctricos y de iluminación al Club Atlético Progreso Unidos, al Club Deportivo Ferrocarril y al Club Sportivo San Salvador. La actividad contó con la participación del intendente, autoridades municipales y representantes de las entidades beneficiadas.

 

Los aportes permitirán mejorar las condiciones de sus instalaciones, ampliar los horarios de uso y brindar mayor seguridad para la práctica de distintas disciplinas.

 

Por iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio, esta acción tuvo continuidad en San José de Feliciano, donde otras instituciones recibieron equipamiento destinado a sus espacios deportivos.

 

En ese marco, Brupbacher destacó: "Llegamos a San Salvador y Feliciano para acompañar a aquellas instituciones deportivas que cobijan a tantos gurises en esta zona de la provincia".

 

Las entregas forman parte del programa Clubes y Polideportivos del Plan Estratégico de Responsabilidad Social de Enersa, orientado a colaborar con entidades que cumplen una importante función comunitaria en Entre Ríos.

Temas:

enersa San Salvador energía renovable parque fotovoltaico
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