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Impulso Empresarial Noche a pura fiesta y cumbia

Mario Pereyra llega a Drake para vivir una noche especial en el Día de la Bandera

El reconocido artista se presentará este sábado 20 de junio en Paraná con un show en vivo que promete una verdadera fiesta popular. Las entradas están a la venta por Passline y los últimos lugares disponibles comienzan a agotarse.

18 de Junio de 2026
Mario Pereyra llega a Drake.
Mario Pereyra llega a Drake. Foto: (DCP).

El reconocido artista se presentará este sábado 20 de junio en Paraná con un show en vivo que promete una verdadera fiesta popular. Las entradas están a la venta por Passline y los últimos lugares disponibles comienzan a agotarse.

Este sábado 20 de junio, en pleno Día de la Bandera y en medio del clima mundialista que se vive en todo el país, Drake se prepara para recibir a uno de los artistas más populares de la cumbia argentina: Mario Pereyra.

 

La propuesta comenzará desde temprano con la apertura del pub, donde quienes reserven mesa podrán ir a comer, tomar algo y luego quedarse a disfrutar del show abonando únicamente un derecho al espectáculo de $6.000 por persona. Desde la organización informaron que quedan los últimos lugares disponibles para esta modalidad.

 

Otra alternativa es ingresar directamente al trasnoche, a partir de las 00 horas, abonando el valor de la entrada correspondiente según el momento de compra. Por el momento quedan las últimas anticipadas con descuento disponibles en Passline.com , mientras que también se reservará una cantidad muy limitada de entradas para la venta en puerta, que tendrán un valor más elevado.

 

El cantante llegará a Paraná para brindar un show en vivo que promete hacer cantar y bailar a todos sus seguidores. Según anticipó el propio Mario Pereyra, durante su presentación hará un recorrido por sus grandes éxitos, en un show pensado para cantar, bailar y disfrutar de una noche a pura fiesta y cumbia santafesina.

 

Desde la organización invitan al público a asistir con alguna prenda o intervención celeste y blanca, ya sea pintada en el rostro, accesorios o detalles alusivos a la fecha patria. Además, durante la noche habrá un stand de glitter para quienes quieran pintarse de celeste y blanco y sumarse al clima de celebración, en una propuesta que combinará música en vivo, identidad nacional y espíritu mundialista.

 

También quedan solo dos mesas VIP disponibles, con una propuesta especial para grupos: incluyen cinco entradas, cinco pulseras y tres combos —uno de Fernet Branca, uno de Gin Heredero y uno de Vodka Sernova— por un valor de $250.000. Las reservas pueden realizarse comunicándose al WhatsApp de Drake: +54 9 3436 10-3809.

 

Con localidades que se agotan rápidamente, Drake invita a todos los que quieran vivir una noche distinta a asegurar su lugar cuanto antes. Este 20 de junio, Paraná se prepara para una gran fiesta celeste y blanca junto a Mario Pereyra.

 

Temas:

Día de la Bandera Reservas Sábado Paraná
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