Gigared anunció cambios en su grilla de canales por “costos de programación”

Gigared modifica desde diciembre su grilla básica digital para evitar aumentos en el servicio. Son ocho las señales que fueron reemplazadas.
Gigared informó a sus clientes que, a partir del 1° de diciembre de 2025, implementó cambios en la grilla de programación del servicio básico digital, “en un esfuerzo por evitar aumentos significativos en las tarifas”.
Según comunicó la empresa, las modificaciones responden a dos factores principales: por un lado, el incremento en los costos de programación, que impactaría directamente en los precios al usuario; y por otro, la decisión de un operador internacional de retirar ciertos canales de la región, lo que obligó a reestructurar la oferta disponible.
La compañía señaló además que la actualización se enmarca en un proceso de adaptación “a una época de cambios continuos y vertiginosos”, por lo que la nueva propuesta de señales busca ajustarse a ese escenario.
Canales que serán reemplazados
A continuación, Gigared detalló cuáles señales dejarán de estar disponibles y cuáles las reemplazarán desde diciembre:
Primer grupo de reemplazos
- Señales actuales: Canal A, Metro, Volver, Magazine HD
- Nuevas señales: Museum TV, Ve Plus, Cine Hispano, Caras TV
Segundo grupo de reemplazos
- Señales actuales: Canal Rural, Quiero, TN, America Sports
- Nuevas señales: Mi Música Hits, Allegro HD, CNN en Español, My Zen TV
La empresa aclaró que el acceso a contenidos de los canales que dejarán de emitirse podrá realizarse de forma gratuita y según disponibilidad en plataformas online, como por ejemplo YouTube.