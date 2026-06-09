Fundación Banco Entre Ríos lanza una nueva edición de RE.VER para resignificar la lectura en escuelas secundarias

Fundación Banco Entre Ríos lanza una nueva edición de RE.VER. La iniciativa, que distribuirá más de $10 millones entre los ganadores, propone fortalecer la lectoescritura y la comprensión a través de experiencias creativas e interdisciplinarias.
La iniciativa, que distribuirá más de $10 millones entre los ganadores, propone fortalecer la lectoescritura y la comprensión a través de experiencias creativas e interdisciplinarias, integrando formación docente con el desarrollo de proyectos bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.
La Fundación Banco Entre Ríos lanza la tercera edición de RE.VER, un programa para fortalecer los niveles de lectura, escritura y comprensión en estudiantes secundarios, impulsado junto a TICMAS, compañía innovadora en contenidos educativos digitales.
La convocatoria, abierta hasta el 15 de junio, está dirigida a docentes y directivos del primer ciclo de escuelas secundarias y propone abordar la lectura de obras literarias, para reversionarlas creativamente a formatos audiovisuales modernos como Podcast, Video o Stop Motion.
En el marco del programa los docentes recibirán formación virtual durante tres meses a través de la Academia ABP de TICMAS, donde aprenderán a aplicar metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos para desarrollar trabajos de reinterpretación de obras literarias clásicas, junto a sus estudiantes.
Las escuelas podrán conformar equipos interdisciplinarios integrados por docentes de Lengua, Literatura, Tecnología y/o Educación Artística, que acompañarán a los estudiantes en el desarrollo de los trabajos y su posterior presentación.
Entre las iniciativas desarrolladas se elegirán seis proyectos ganadores, dos por cada categoría -Podcast, Video o Stop Motion-, entre los cuales se distribuirán $10.5 millones en premios: $2.5 millones para los primeros puestos, y $1 millón para los segundos lugares.
Los interesados en participar podrán acceder a más información en el sitio exclusivo del programa: https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/re-ver/ y completar el formulario de preinscripción antes del 15 de junio. Las escuelas postuladas serán invitadas a participar de un webinar informativo el 18 de junio, para completar su inscripción.
RE.VER convoca simultáneamente a instituciones educativas de cuatro provincias, ya que se trata de una iniciativa del conjunto de Fundaciones Grupo Petersen - Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz.
Desde 2001, las Fundaciones Grupo Petersen impulsan programas innovadores orientados a fortalecer la educación, acompañar las trayectorias de estudiantes y docentes y promover la transformación de la escuela secundaria.