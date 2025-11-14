 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Impulso Empresarial

Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María Grande

Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María Grande, una obra clave para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

14 de Noviembre de 2025
Nueva Subestación Transformadora de María Grande
Nueva Subestación Transformadora de María Grande

Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María Grande, una obra clave para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

Enersa concretó la puesta en servicio de la nueva Subestación Transformadora (SET) 33/13,2 kV en María Grande, una obra clave para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona. La primera etapa se completó el pasado 10 de noviembre con la energización del transformador de potencia y el distribuidor que alimenta al Parque Industrial local. Tres días después, el 13 de noviembre, entraron en servicio los distribuidores “Avenida” e “Interlagos”.

 

La obra, ubicada en un predio de Enersa, incluyó el diseño, construcción y montaje completo de la infraestructura eléctrica, la instalación de un transformador de 5 MVA, reconectadores, seccionadores, transformadores de corriente y tensión, además de una sala de comando equipada con sistemas de control y telecomunicaciones.

El proyecto contempló desde la ingeniería de detalle hasta las pruebas finales, incluyendo obras civiles, montaje electromecánico y provisión de materiales. El objetivo fue claro: fortalecer la capacidad energética del área y asegurar un servicio eléctrico más estable y eficiente para todos los usuarios.

 

Con esta nueva subestación, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la Provincia y con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo local.

Temas:

enersa Subestación Transformadora María Grande obras energia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso