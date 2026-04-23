Enersa brindó una charla sobre uso de drones a estudiantes de una escuela técnica de Paraná

Enersa brindó una charla sobre uso de drones a estudiantes. Enersa realizó una charla destinada a estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná, con el objetivo de acercar herramientas innovadoras vinculadas al servicio eléctrico y fortalecer la formación de futuros profesionales del sector.

La actividad se desarrolló en el Centro de Capacitación de la empresa y estuvo orientada a alumnos de 6° y 7° año de la especialidad electromecánica, de los turnos mañana y noche, quienes participaron de una jornada centrada en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema eléctrico.

Durante el encuentro, personal especializado del área de Trabajos con Tensión brindó una exposición sobre el uso de drones aplicados al relevamiento de líneas de transmisión y distribución, compartiendo experiencias de trabajo en campo y herramientas que permiten optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio.

La charla estuvo a cargo de un equipo técnico reconocido a nivel internacional, que obtuvo el primer premio en la categoría Transmisión durante el X Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (CITTES 2025), por su trabajo sobre la implementación de drones para relevamientos y termografías en líneas de alta tensión.

En este marco, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló: "La empresa se encuentra a la vanguardia en la incorporación de nuevas tecnologías al servicio eléctrico. Compartir estas experiencias con estudiantes de escuelas técnicas es fundamental para seguir fortaleciendo la formación del sector".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, expresó: "Es muy valioso que los estudiantes puedan vincular lo que aprenden en el aula con experiencias concretas en el territorio. Este tipo de iniciativas fortalecen la formación técnica y reflejan el trabajo conjunto entre el sistema educativo y la empresa de energía".

La actividad contó con la participación del presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, y del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quienes acompañaron esta instancia de articulación entre el sistema educativo y el sector energético.

A través de este tipo de iniciativas, Enersa reafirma su compromiso con la educación técnica, promoviendo espacios que vinculan el conocimiento académico con la práctica profesional.