Cervecería Santa Fe presenta a Cacho Deicas en Estación Belgrano en su regreso a los escenarios

REDACCIÓN ELONCE
“Volver a Santa Fe, estar con la gente nuestra y en un lugar que uno quiere es fabuloso”, aseguró Cacho Deicas en la conferencia de prensa brindada en el patio de la Cervecería Santa Fe.
Se realizó la conferencia de prensa de Cacho Deicas de cara a su retorno a los escenarios el próximo 6 de diciembre en Estación Belgrano, en un evento que fue auspiciado por Cerveza Santa Fe.
Ante la consulta sobre lo que cree que pasará el próximo 6 de diciembre, el cantante explicó: “Lo que pasa es que uno hace más de 50 años viene remando. No empezamos ayer. Por ahí está un poco pegada la voz en la gente y se identifica. En mi caso personal me gusta este tipo de espectáculos porque aparecen amigos que uno ha dejado de ver durante mucho tiempo, poderlos saludar y ellos siempre están. Esa es la gente que queremos que se junte el 6 de diciembre aquí en la Estación Belgrano, que juntos los santafesinos celebremos aquí en Santa Fe espectáculos como este, con la responsabilidad de la cervecería que ha hecho todo lo posible para que esto sea posible”.
“Antes que nada, es una responsabilidad enorme trabajar en el escenario para toda la cantidad de gente que va a concurrir al espectáculo. Me siento contento de estar en mi ciudad y en mi tierra. De acá en Santa Fe han salido productos que han salido en todo el mundo. Volver a Santa Fe, estar con la gente nuestra y en un lugar que uno quiere es fabuloso”, sostuvo.
“Es un trabajo que se viene realizando desde hace cinco o seis meses. Desde el momento en que supimos en que la cervecería nos iba a convocar, empezamos a armar un buen repertorio con temas que la gente conoce perfectamente. Tenemos la responsabilidad de refrescar la memoria de la gente, hacerla bailar y divertir”, comunicó el artista.
“La invitación está hecha a la gente de Paraná y de Entre Ríos, que son bastante tomadores de cerveza. Uno ha transcurrido mucho tiempo visitando distintos lugares y ha hecho amigos acá y en Entre Ríos. Los espero el 6”, subrayó.
“Uno hace lo que le gusta y ahí está el secreto. Es hacer lo que te gusta y es hacerlo bien para que la gente hable bien. Es el gusto personal que uno tiene por la música”, señaló.
En respuesta a Elonce, comunicó qué temas no van a faltar en el recital: “Son los clásicos, se han grabado durante este tiempo, han quedado en la memoria y en el corazón de la gente y esos temas nosotros lo sabemos. La gente a menudo te los pide y con esos vamos a estar trabajando y ofreciéndoselos a la gente que se cite ahí. Son los clásicos de todos los tiempos”.
Al término de la conferencia de prensa de “Cacho” Deicas, la organización manifestó que “va a haber invitados vinculados al ambiente de la cumbia. También se va a interactuar con otros invitados que van a estar presentes. La idea es que Cacho haga un recorrido por toda su historia. Van a ver dos o tres bloques, en la cual van a ingresar los invitados, que son sorpresas. Muchos los conocen, otros a nivel nacional y de afuera. Lo dejamos para que esa noche se sorprenda el público”.
“La venta de entradas viene muy bien y hay una gran convocatoria no solamente de gente de Santa Fe, sino también de alrededores. Las entradas se pueden adquirir en Platea VIP y va a haber una promoción hasta este viernes, en el cual están a un precio promocional. Después ya cambia, así que sugerimos que adquieran su entrada lo antes posible”, indicaron.
“Después de verlo a Cacho, las expectativas suben porque estamos muy cerca. Viene muy bien la venta y es un momento que estaban esperando los santafesinos con su regreso en un lugar emblemático como la Estación Belgrano. Creemos que va a ser una noche histórica”, expresó otro organizador.
“Para nosotros fue una oportunidad muy linda de poder convocarlo. Sabíamos que se estaba preparando para la vuelta y nosotros estábamos con una campaña al aire donde la campaña comunica la tradición y el orgullo por la cultura cervecera santafesina. Nos parece que Cacho forma parte de esto, la cumbia santafesina y nuestra cerveza están sumamente vinculadas. Cuando surgió esta posibilidad, le propusimos hacer un evento en conjunto con la marca y accedió enseguida. Se está preparando a full y está armando algo hermoso. Cuando lo escuchamos, decimos que va a explotar, son generaciones tras generaciones lo que trasciende. Es algo muy lindo para la ciudad y para él poder reencontrarse con su público y su casa”, Anahí Fortuna, de Cervecería Santa Fe.