Los veteranos Emerio Peltzer y Héctor Rosset participaron del acto escolar en conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se desarrolló este martes en la escuela de educación técnica Nº18 "Arquitecto Clorindo Testa" de San Benito.

Durante la jornada, los ex combatientes compartieron sus experiencias y reflexiones con los estudiantes, quienes participaron activamente de la organización del evento que buscó mantener viva la memoria y transmitir el legado a las nuevas generaciones.

Veteranos de Malvinas en acto escolar en San Benito (foto Elonce)

En la oportunidad, Peltzer destacó la importancia de este tipo de actos para que las nuevas generaciones mantengan presente la causa. “Es importante que los chicos sigan teniendo en consideración cada 2 de abril, para que la llama Malvinas nunca se apague”, expresó.

En ese sentido, valoró el interés de los jóvenes, quienes suelen realizar preguntas sobre cómo fue la vida durante el conflicto y las condiciones en las que se desarrolló.

Veteranos de Malvinas en acto escolar en San Benito (foto Elonce)

Testimonios en primera persona

Por su parte, Rosset relató su experiencia durante la guerra, donde integró la Fuerza Aérea y cumplió funciones en el sistema de radar en las islas. El veterano recordó que haber sido destinado a Malvinas significó “un doble orgullo”, tanto por la responsabilidad militar como por el valor simbólico del territorio.

Veteranos participaron de un emotivo acto por Malvinas en una escuela de San Benito

Asimismo, remarcó que el deseo es que las islas puedan recuperarse por la vía pacífica y que las futuras generaciones continúen sosteniendo ese reclamo. “Queremos que los jóvenes sean los portadores de la causa Malvinas, que mantengan vivo ese reclamo y trabajen por la recuperación de nuestras islas. Aspiro a que algún día podamos visitarlas sin necesidad de un pasaporte; ese es un anhelo muy profundo a esta altura de mi vida”, destacó Rosset.

Participación de los estudiantes

Los alumnos también formaron parte activa del acto, tanto en la organización como en la reflexión sobre el significado de la fecha. Estudiantes de quinto año destacaron la importancia de generar conciencia sobre lo ocurrido y de transmitir ese conocimiento a otros jóvenes.

Veteranos de Malvinas en acto escolar en San Benito (foto Elonce)

Además, valoraron la posibilidad de colaborar en actividades escolares y contribuir a mejorar la institución, como parte de su formación.

El acto se desarrolló en un clima de respeto y emoción, con la participación de toda la comunidad educativa, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria de Malvinas.