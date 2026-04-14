Organizaciones socioambientales piden exponer en la audiencia por la caza en Entre Ríos

Un grupo de organizaciones socioambientales de Entre Ríos exigió al Gobierno de Entre Ríos poder exponer en la audiencia llamada a debatir los términos de la resolución que regirá la caza en la temporada venidera.

Lo hizo a través de una misiva al titular de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate. Las ONG temen una instancia donde no se puedan exponer las posiciones contrarias a la matanza de especies autóctonas, especialmente los patos nativos. En la nota, las organizaciones apuntaron a un proceso similar ocurrido en 2025 cundo “no se permitió exponer a los representantes de las organizaciones socioambientales y de protección animal de la provincia en abierta violación al Acuerdo de Escazú en sus artículos sobre participación ciudadana”, reprocharon.

En aquella oportunidad, recordaron, la audiencia “concluyó en un verdadero escándalo”, a raíz de los reclamos de las instituciones proteccionistas. El temor que se repita se funda en que ninguna de las organizaciones y agrupaciones que suscriben el pedido han recibido invitación formal alguna para exponer en dicha audiencia, señalaron a ERA Verde. “Asimismo, entendemos que sí expondrán los biólogos que llevaron a cabo el relevamiento de las poblaciones de patos, biólogos contratados y pagados por el sector cinegético”, observaron.

Frente a este escenario, las ONG temen que se repita lo ocurrido en la audiencia de 2025 “donde no se permitió exponer a los representantes de las organizaciones socioambientales y de protección animal de la provincia en abierta violación al Acuerdo de Escazú en sus artículos sobre participación ciudadana”, insistieron.

Por tal motivo, se exigió “que se conceda a uno o más referentes de nuestras instituciones la posibilidad de exponer nuestra postura sobre este polémico tema en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético”, reclamaron.

Los términos en los que se definirá la apertura de la temporada de caza se realizará el próximo lunes 20 de abril en la ciudad de Victoria. Asimismo, se señaló que este proceso viene precedido “ya de una gran polémica debido a que se desarrollará a pesar de que sobre el Estado entrerriano pesa una demanda judicial por inconstitucionalidad por haber autorizado la matanza de aves en 2025 y por reveses judiciales también por inconstitucionalidad de 2022 y 2023”, refirieron en la carta.

Es así que el petitorio que trascendió este 13 de abril las seis entidades exigieron “que se permita a las organizaciones socioambientales exponer su postura sobre este polémico tema ‘en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético (cotos de caza)’”, reiteraron. (Fuente: ERA Verde)