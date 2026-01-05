Vecinos de barrio Mosconi III denuncian falta y baja presión de agua y reclaman una solución definitiva

REDACCIÓN ELONCE
Los vecinos de barrio Mosconi III de la ciudad de Paraná denuncian falta y baja presión de agua que afecta al barrio desde el mes de noviembre. Si bien agradecen que la Municipalidad acerque camiones para llenar los tanques, aseguran que la situación es grave y reclaman una solución estructural.
Los vecinos de barrio Mosconi III de la ciudad de Paraná volvieron a manifestar su preocupación por la persistente falta y baja presión de agua que padecen desde hace meses. La problemática impacta de lleno en la vida cotidiana de más de 160 familias, muchas de ellas con niños, personas mayores o con problemas de salud.
Según relatan, el suministro de agua potable no es constante y, durante gran parte del día, las viviendas permanecen sin servicio. Recién por la noche, en algunos casos, comienza a llegar algo de agua, aunque con muy poca presión. “Venimos desde el mes de noviembre con faltante de agua. El municipio viene a cargarnos tanque por tanque casi a diario. Agradecemos, pero esa no es la solución”, expresó una vecina.
Un tanque que no da abasto y un reclamo que se repite
Los vecinos explican que el barrio cuenta con un tanque general que debería abastecer a todas las viviendas, pero que actualmente no logra cubrir la demanda. Esto genera que el agua no llegue con la presión suficiente a los domicilios. “Pedimos, por favor, que se haga lo que sea necesario para terminar con este problema porque es realmente grave”, señalaron.
Además, manifestaron su incertidumbre sobre las causas del problema. “No sabemos si hay caños clandestinos o qué es lo que pasa con la presión del agua. Queremos saber que qué es lo que pasa”.
Riesgos sanitarios y vecinos en situación de vulnerabilidad
Otro de los puntos que preocupa a los habitantes del barrio es el riesgo sanitario que implica depender de un tanque comunitario. “No tenemos agua de red. Necesitamos una llave que se llama esclusa. Imaginate si llega a caer una paloma dentro del tanque general, habría una epidemia en el barrio”, advirtieron.
La situación se vuelve aún más compleja para quienes no pueden subir a los techos a cargar los tanques. “Hay personas que son solas, personas mayores personas o con criaturas chiquititas que no se pueden subir al techo. Esas casas no son cargadas con el agua”, relataron.
Agradecimiento y pedido de una respuesta definitiva
Pese al malestar, los vecinos destacaron la presencia municipal. “Agradecemos que traigan agua con el camión, pero no es la solución. Todos tenemos derecho al suministro de agua”, insistieron, reclamando una intervención técnica que permita contar con agua de red como corresponde.