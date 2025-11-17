La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216, impulsada por UPCN confirmó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo permanecieron abiertas más allá del mes de octubre, como ocurre habitualmente.

La rectora, Verónica Lera, explicó a Elonce que la intención fue facilitar el acceso a quienes buscan completar sus estudios y aclaró que la propuesta no está limitada exclusivamente a afiliados o familiares del gremio, sino que también permite la preinscripción de personas sin vínculo directo con la entidad.

Detalló que el ingreso depende de la disponibilidad de bancos y de la trayectoria previa de cada aspirante. Según indicó, la institución ofrece los tres años de la secundaria, y los estudiantes pueden incorporarse al curso que corresponda de acuerdo con los estudios ya aprobados en otras modalidades.

UPCN mantiene abierta la inscripción para completar la secundaria

Trayectorias diversas y acompañamiento personalizado

Durante la recorrida por la institución, una de las alumnas, Elida, de 48 años, relató su experiencia y destacó el acompañamiento recibido desde su ingreso en primer año. Afirmó que no existe “una palabra que abarque el agradecimiento” hacia el gremio y todo el personal de la escuela y subrayó la atención personalizada que contempla las exigencias laborales de quienes deciden retomar la educación formal.

En la misma línea, el secretario de la institución, Ricardo Gómez, valoró el compromiso de quienes deciden finalizar sus estudios y señaló que el programa incluye estudiantes de entre 18 y más de 60 años. Indicó que para la institución representa “un privilegio” acompañar estos procesos y que la diversidad etaria demuestra que la educación continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

Testimonios que impulsan a inscribirse

Otra estudiante, Cintia, compartió que retomar la secundaria fue una tarea pendiente en su vida y que encontró en UPCN “el año, el momento y las personas justas”. Señaló que estudiar “hace bien” y que es posible organizarse para cumplir con los objetivos educativos. Invitó a quienes dudan en anotarse a dar el paso y remarcó que “no hay edad para estudiar”, ya que incluso tiene compañeras de 65 años.

Las autoridades informaron que la escuela funciona con cuota cero, es decir, no se cobra matrícula, inscripción ni mensualidades. Además, destacaron que el cursado se desarrolla de 14.15 a 18.15, un horario que facilita la compatibilidad con actividades laborales y familiares, especialmente durante los meses de invierno.

Dónde inscribirse

La sede de la escuela se encuentra en calle Garay 249, a metros de Santa Fe, en la ciudad de Paraná. Desde la institución señalaron que quienes estén interesados pueden acercarse para recibir información o realizar la preinscripción correspondiente. Elonce.com