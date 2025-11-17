 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Para jóvenes y adultos

 UPCN mantiene abierta la inscripción para completar la secundaria

La escuela de jóvenes y adultos de UPCN informó que continúa habilitado el registro para cursar la secundaria. La propuesta es gratuita y con horario compatible con la jornada laboral

17 de Noviembre de 2025
La escuela de UPCN está en calle Garay
La escuela de UPCN está en calle Garay

REDACCIÓN ELONCE

La escuela de jóvenes y adultos de UPCN informó que continúa habilitado el registro para cursar la secundaria. La propuesta es gratuita y con horario compatible con la jornada laboral

La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216, impulsada por UPCN confirmó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo permanecieron abiertas más allá del mes de octubre, como ocurre habitualmente.

 

La rectora, Verónica Lera, explicó a Elonce que la intención fue facilitar el acceso a quienes buscan completar sus estudios y aclaró que la propuesta no está limitada exclusivamente a afiliados o familiares del gremio, sino que también permite la preinscripción de personas sin vínculo directo con la entidad.

 

Detalló que el ingreso depende de la disponibilidad de bancos y de la trayectoria previa de cada aspirante. Según indicó, la institución ofrece los tres años de la secundaria, y los estudiantes pueden incorporarse al curso que corresponda de acuerdo con los estudios ya aprobados en otras modalidades.

UPCN mantiene abierta la inscripción para completar la secundaria

Trayectorias diversas y acompañamiento personalizado

Durante la recorrida por la institución, una de las alumnas, Elida, de 48 años, relató su experiencia y destacó el acompañamiento recibido desde su ingreso en primer año. Afirmó que no existe “una palabra que abarque el agradecimiento” hacia el gremio y todo el personal de la escuela y subrayó la atención personalizada que contempla las exigencias laborales de quienes deciden retomar la educación formal.

 

En la misma línea, el secretario de la institución, Ricardo Gómez, valoró el compromiso de quienes deciden finalizar sus estudios y señaló que el programa incluye estudiantes de entre 18 y más de 60 años. Indicó que para la institución representa “un privilegio” acompañar estos procesos y que la diversidad etaria demuestra que la educación continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

Testimonios que impulsan a inscribirse

Otra estudiante, Cintia, compartió que retomar la secundaria fue una tarea pendiente en su vida y que encontró en UPCN “el año, el momento y las personas justas”. Señaló que estudiar “hace bien” y que es posible organizarse para cumplir con los objetivos educativos. Invitó a quienes dudan en anotarse a dar el paso y remarcó que “no hay edad para estudiar”, ya que incluso tiene compañeras de 65 años.

 

Las autoridades informaron que la escuela funciona con cuota cero, es decir, no se cobra matrícula, inscripción ni mensualidades. Además, destacaron que el cursado se desarrolla de 14.15 a 18.15, un horario que facilita la compatibilidad con actividades laborales y familiares, especialmente durante los meses de invierno.

 

Dónde inscribirse

La sede de la escuela se encuentra en calle Garay 249, a metros de Santa Fe, en la ciudad de Paraná. Desde la institución señalaron que quienes estén interesados pueden acercarse para recibir información o realizar la preinscripción correspondiente. Elonce.com

 

Temas:

UPCN inscripciones oferta educativa secundaria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso