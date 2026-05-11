“Una que sepamos todos” celebra 15 años de peña en la Sociedad Friulana

REDACCIÓN ELONCE
La peña “Una que sepamos todos” celebrará sus 15 años este viernes en la Sociedad Friulana con música folklórica y micrófono abierto.
La reconocida peña folklórica “Una que sepamos todos” celebrará este viernes sus 15 años de trayectoria con una nueva noche de música popular en la Sociedad Friulana de Paraná. El encuentro comenzará a las 21:30 y promete reunir a músicos, bailarines y amantes del folklore en una velada cargada de tradición y participación colectiva.
En uno de los ensayos previos al espectáculo, César Spais, Hernán Carnero, Luis Córdoba y Juan Zapata compartieron parte del repertorio que formará parte de la celebración. El evento se desarrollará en la sede ubicada sobre calle Villaguay y contará con servicio gastronómico y espacio para compartir en familia.
“Este es un año muy especial para nosotros porque cumplimos 15 años de peña. Siempre decimos con los chicos que somos unos porfiados sosteniendo este espacio participativo donde la música es lo más importante”, expresó César Spais.
Desde la organización destacaron que el crecimiento de la convocatoria obligó incluso a cambiar de salón dentro de la Sociedad Friulana debido a la gran cantidad de público que acompaña cada edición.
Un espacio abierto para músicos, bailarines y amantes del folklore
Uno de los rasgos distintivos de “Una que sepamos todos” es la participación activa del público. Además de los artistas invitados, el escenario permanece abierto para quienes quieran cantar, tocar o bailar durante la noche.
“Vamos a tener un cantorazo, Luis Córdoba, que va a traer un repertorio muy lindo de música folklórica argentina”, adelantó Spais sobre uno de los números centrales de la peña.
Y agregó: “Después abrimos el micrófono para que todos aquellos que quieran cantar, bailar o tocar puedan expresarse en ese espacio que para nosotros es tan lindo”.
La propuesta combina música en vivo con un ambiente familiar y gastronómico, donde los asistentes pueden compartir pizzas y comidas típicas mientras disfrutan del espectáculo.
Folklore, identidad y una peña que se volvió tradición
A lo largo de estos 15 años, la peña se consolidó como uno de los espacios culturales más representativos de la música popular en Paraná, reuniendo a artistas locales y público de distintas generaciones.
“Es una pasión cada una de las peñas porque nos pone contentos y muy felices hacerla”, sostuvo Spais durante el ensayo realizado junto a los músicos.
La noche también incluirá clásicos del cancionero folklórico argentino y momentos de improvisación colectiva, una característica que transformó al encuentro en una verdadera comunidad cultural.
Con guitarras, bombos y chacareras, “Una que sepamos todos” volverá a encender el espíritu peñero este viernes en la Sociedad Friulana, reafirmando el valor de la música popular como espacio de encuentro y pertenencia.