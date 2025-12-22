Un total de 280 estudiantes egresaron de las tres escuelas de UPCN

“Creemos firmemente que la educación es una herramienta central para la justicia social y la igualdad de oportunidades”, subrayó la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler.
Los actos de colación de las tres escuelas del Sindicato –la D-216 Secundaria de Jóvenes y Adultos, la N°230 de Formación Profesional de Paraná y la N°231 de Formación Profesional de Nogoyá– se realizaron la semana pasada. En total egresaron 280 personas, de las cuales 21 recibieron su título de bachiller y 259 sus diplomas de las carreras de perfil técnico. “Creemos firmemente que la educación es una herramienta central para la justicia social y la igualdad de oportunidades”, subrayó la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler.
El día martes 16 de diciembre, en la sede gremial de Paraná, se llevó adelante la colación de la vigésimo tercera promoción de la Escuela Secundaria, en un emotivo acto a cargo de la directora Verónica Lera, donde 21 personas recibieron su título de bachiller.
El miércoles 17 fue el turno de la escuela de oficios de Nogoyá, oportunidad en que 82 alumnos y alumnas recibieron sus diplomas de egresados de las carreras de perfiles técnicos, en un evento conducido por la directora de la institución, María Eugenia Palavecino.
Por último, el viernes 19 se entregaron los certificados a 177 estudiantes de la escuela de oficios de Paraná. Encabezada por el director de la escuela, Ramón Dietz, la ceremonia contó con una nutrida asistencia de público y con la presencia de autoridades de la provincia: la Directora General de Recursos Humanos, Luciana Kapp; la Secretaria General del Consejo General de Educación (CGE), Luciana Diaz, quien asistió en representación del Presidente del organismo, Carlos Cuenca; también la Directora de la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki; y la Supervisora Zona 7 de la Dirección de Educación de Gestión Privada, Sandra Moran.
“El trabajo digno empieza por la formación”
Al referirse a los tres actos, la Secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, expresó: “Desde el gremio creemos firmemente que la educación es una herramienta central para la justicia social y la igualdad de oportunidades. Por eso sostenemos estos espacios educativos, invirtiendo recursos, tiempo y esfuerzo, aun en contextos económicos complejos”.
Asimismo resaltó que “en un país atravesado por crisis recurrentes, inflación y precarización laboral, el Sindicato no se queda solo en el reclamo: aporta soluciones concretas, invierte recursos propios, genera espacios de capacitación permanente”.
“Los oficios no deberían haberse perdido nunca”, afirmó la dirigente gremial y destacó la función de las escuelas Nº 230 y Nº 231, que “recuperan el lugar de la dignidad, del saber hacer, del orgullo por el trabajo bien hecho”.
También valoró el esfuerzo de quienes culminaron sus estudios en la escuela D-216: “Finalizar la secundaria es mucho más que obtener un título: es recuperar un derecho, es demostrar que nunca es tarde para aprender y que el deseo de superación puede más que cualquier dificultad”, expuso.
Satler subrayó el logro de todos los estudiantes y sostuvo que cada diploma “representa una conquista personal y colectiva, pero además es la prueba de que el esfuerzo vale la pena y que el conocimiento transforma vidas”.
Tras agradecer “a los equipos docentes y de capacitación, que son parte de esta gran familia que es UPCN”, la Secretaria de Capacitación expresó: “Estamos convencidos de que nadie sobra, que todos y todas tienen derecho a aprender, a crecer y a tener oportunidades reales. En ese sentido, reafirmamos una convicción profunda: cuando el Sindicato y el Estado trabajan juntos, se fortalece el derecho a la educación y se construye futuro”.
Por último, aseguró que “el trabajo digno empieza por la formación y el conocimiento” e instó a los egresados a “seguir formándose, crecer laboralmente y participar activamente en la comunidad”.