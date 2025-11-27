 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Nueva modalidad de atención

Traumatólogos de Entre Ríos no atenderán por OSPE sin convenio vigente

La Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos resolvió que los beneficiarios de OSPE deberán ser asistidos como pacientes particulares, al no existir convenio prestacional vigente. La medida tendrá impacto administrativo y económico para afiliados, informó la entidad.

27 de Noviembre de 2025
Atención en consultas traumatológicas
Atención en consultas traumatológicas Foto: archivo / ilustrativa

La Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos resolvió que los beneficiarios de OSPE deberán ser asistidos como pacientes particulares, al no existir convenio prestacional vigente. La medida tendrá impacto administrativo y económico para afiliados, informó la entidad.

La Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos (A.O.T.E.R.) comunicó una decisión institucional que afectará de manera directa a los beneficiarios de la Obra Social de Petroleros (OSPE). Según indicaron, la entidad no cuenta con un convenio prestacional vigente con dicha obra social y, tras una Asamblea General Extraordinaria, se resolvió por unanimidad no autorizar la atención mediante convenios institucionales de ningún tipo.

 

La resolución establece que los médicos traumatólogos asociados deberán atender a los afiliados de OSPE exclusivamente como pacientes particulares, con facturación directa al paciente y conforme a honorarios éticos mínimos. De este modo, no habrá intermediación ni derivación a través de convenios prestacionales institucionales.

Asociaci&oacute;n de Ortopedia y Traumatolog&iacute;a de Entre R&iacute;os (A.O.T.E.R.)
Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos (A.O.T.E.R.)

Desde la entidad remarcaron que esta medida responde a la inexistencia de un acuerdo formal vigente entre A.O.T.E.R. y OSPE, situación que genera implicancias administrativas y prestacionales que deben ser consideradas por los beneficiarios.

 

La asociación informó que continúa trabajando para alcanzar un convenio formal con la obra social que incluya a todos los profesionales nucleados en la organización. Asimismo, instó a sus socios a mantenerse unidos en ese objetivo, con el fin de garantizar condiciones prestacionales adecuadas para los traumatólogos entrerrianos.

 

A.O.T.E.R. agradeció la comprensión de los beneficiarios de OSPE y puso a disposición canales de consulta para aclaraciones sobre la nueva modalidad de atención, que implicará el pago directo de las prestaciones hasta tanto se alcance un acuerdo institucional.

Temas:

Obra Social traumatologos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso