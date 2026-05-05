Sucursales de Maipú suman envío gratis a toda la ciudad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las sucursales América y San Juan del clásico bar Maipú ofrecen envío sin cargo en toda la ciudad para compras superiores a $40.000. La iniciativa busca acercar la propuesta gastronómica del icónico local a cada rincón de la capital entrerriana.
Las sucursales Maipú América y Maipú San Juan de bar Maipú suman envío gratis en toda la ciudad de Paraná.
El histórico bar paranaense que se mantiene firme desde 1958, anunció una nueva propuesta pensada para sus clientes: envío gratuito a toda la ciudad de Paraná para pedidos que superen los $40.000. Con esta novedad, los vecinos podrán disfrutar de la reconocida carta del bar sin moverse de sus casas, oficinas o lugares de encuentro.
“Queremos que Maipú llegue a cada barrio. Sabemos que muchos paranaenses ya nos eligen para reunirse en nuestros bares, pero también queríamos darles la posibilidad de disfrutar de nuestras picadas, pizzas, sándwiches y minutas en cualquier lugar de la ciudad, sin costo adicional de envío”, expresaron desde el local.
Cobertura en toda Paraná
El servicio de envío gratuito alcanza la totalidad del ejido urbano de Paraná. A continuación, el mapa con el área completa de cobertura del servicio:
Cómo hacer el pedido
Los pedidos pueden realizarse a través de la aplicación FUDO. El envío sin cargo se aplica con el cupón “MAIPUENCASA” para todas las compras que superen los $40.000, en cualquier punto de la ciudad de Paraná.
La propuesta incluye toda la carta del bar: las clásicas picadas, sándwiches, pizzas, minutas, pastas y la variada selección de bebidas que caracteriza al lugar.
Para más información, los interesados pueden seguir las redes de las dos sucursales:
Instagram: @maipu.america y @maipu.sanjuan
El enlace para realizar los pedidos se encuentra anclado en el perfil de Instagram.
A través de las mismas cuentas, el local también difunde sus promociones y descuentos vigentes en ambas sucursales.