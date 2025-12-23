Sindicato de Empleados de Comercio sorteará una moto 0 km entre sus afiliados

El Sindicato de Empleados de Comercio confirmó que el próximo 31 de diciembre llevará a cabo el sorteo de una moto 0 kilómetro y premios en efectivo, en el marco de las actividades de fin de año destinadas a sus afiliados. La iniciativa se complementa con la entrega de cajas navideñas y con la continuidad de propuestas recreativas para las familias mercantiles.

Desde la entidad gremial informaron que los afiliados pueden retirar su caja navideña de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 16, presentando el último recibo de sueldo. Cada trabajador recibe una bolsa con productos alimenticios y un bono que habilita la participación en el sorteo.

Según se precisó, el sorteo se realizará el 31 de diciembre a las 13 horas y tendrá como premio principal una moto 0 km. Además, se pondrán en juego 10 millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres de 500.000 pesos cada uno. El acto se desarrollará ante escribano público y será transmitido a través de las redes sociales del sindicato, con el objetivo de garantizar transparencia.

Acuerdo salarial homologado

En el mismo marco, el secretario de Asuntos Gremiales, Mario Marcilla, destacó la homologación del acuerdo paritario alcanzado a comienzos de diciembre. Indicó que el entendimiento fue firmado el 5 de diciembre y homologado el día 18, lo que permitió garantizar el pago de una suma fija no remunerativa de 60.000 pesos para los empleados de comercio.

El dirigente explicó que el acuerdo tendrá vigencia hasta marzo y que también se extendió el monto no remunerativo de 40.000 pesos. Remarcó que, en un contexto nacional de restricciones a las negociaciones salariales, la homologación representa un alivio para los trabajadores, ya que implicó menores descuentos y no incluyó aportes jubilatorios.

Colonia de vacaciones

Por otra parte, desde el sindicato resaltaron el funcionamiento de la colonia de vacaciones que se desarrolla en el camping gremial. El referente Pablo Sánchez informó a Elonce que la propuesta cuenta con la participación de alrededor de 400 chicos, con actividades que se realizaron en el horario de 9 a 12.

Además, señaló que una de las jornadas fue especial para los niños, con la visita de Papá Noel, y remarca el acompañamiento permanente del sindicato a los trabajadores y sus familias, tanto en lo recreativo como en la defensa de los derechos laborales.

Finalmente, desde el Sindicato de Empleados de Comercio saludaron a los afiliados por las fiestas de fin de año y destacaron el cierre de un período marcado por beneficios concretos, acuerdos salariales homologados y actividades destinadas a fortalecer el vínculo con la comunidad mercantil.