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Selva Almada presentará su nuevo libro en La Vieja Usina de Paraná

La propuesta contará con una charla entre la autora y Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho Novela, en un encuentro que invita al diálogo sobre literatura y los procesos de escritura y lectura.

18 de Junio de 2026
Selva Almada
Selva Almada

La propuesta contará con una charla entre la autora y Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho Novela, en un encuentro que invita al diálogo sobre literatura y los procesos de escritura y lectura.

La reconocida escritora entrerriana, Selva Almada, presentará su libro "Una casa sola", en La Vieja Usina de Paraná (calle Matorras 861). Será el miércoles 24 de junio a las 20.30hs dentro del ciclo Las Palabras Quedan, de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La actividad es abierta a todo público y con entrada libre y gratuita.

 

La propuesta contará con una charla entre la autora y Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho Novela, en un encuentro que invita al diálogo sobre literatura y los procesos de escritura y lectura.

 

"Una casa sola" es una nueva incursión de Almada en los territorios de la memoria, los vínculos y los paisajes del litoral, consolidando una trayectoria literaria que la ha convertido en una de las voces más destacadas de la narrativa argentina contemporánea.

 

El ciclo Las Palabras Quedan pone en valor la obra de autores y autoras de la provincia a través del encuentro y la lectura en vivo. Ya fueron protagonistas textos de Ernesto Ruiz, Ricardo Zelarayán y Marta Zamarripa. Es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia, con un espíritu federal.

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