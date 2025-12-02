Se viene la 5ª Fiesta del Migrante en Colonia Avellaneda

Este sábado 6 de diciembre en el Prado Español de Colonia Avellaneda se realizará la 5ª Fiesta del Migrante , con entrada libre y gratuita.
Colonia Avellaneda celebra la 5ª edición de la Fiesta del Migrante, consolidada como una de las propuestas culturales más convocantes de la región.
El evento se realizará este sábado 6 de diciembre, a las 19:30, en el Prado Español, con entrada libre y gratuita.
La programación incluye una feria de emprendedores y artesanos, patio gastronómico, fiestas regionales, música en vivo, campeonatos de truco y chinchón, y la presentación de los talleres municipales de danzas, que reúnen a más de cien bailarinas y bailarines de folklore, estilizada, cumbia y otras expresiones artísticas.
Una fiesta que crece junto a su gente
La Fiesta del Migrante surge como respuesta al crecimiento demográfico y cultural de la ciudad, un punto de encuentro donde conviven historias, costumbres y raíces de múltiples comunidades entrerrianas. Cada edición invita a reconocer y celebrar esa diversidad a través de la música, la danza, la gastronomía regional y el talento de emprendedores y artesanos.
Este año, la celebración fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, lo que reafirma su importancia para la identidad local y su proyección dentro del calendario cultural provincial.
Artistas presentes:
- Coro de Villa Urquiza y Ensamble de Sauce Montrull
- Candela Clavel Heis
- Pegó en el Palo
- Alta Revolución
- Juan Manuel Bilat
- Horacio Gaitán