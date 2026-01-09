Se reprogramó el inicio de los Festivales Populares en Paraná

La Municipalidad de Paraná informó que, debido a las condiciones climáticas previstas, la primera edición de los Festivales Populares se reprogramó para el domingo 11 de enero, a las 20 horas, en el Parque Lineal Sur.

La propuesta cultural, enmarcada en la Agenda de Verano, recorrerá distintos barrios de la ciudad durante el mes de enero y mantiene su programación con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades pensadas para disfrutar en familia.

El primer encuentro contará con las presentaciones de Circo Estelar, Guada Frías, Gualicheros, Súper Banda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales. La entrada será libre y gratuita.

Además, el festival incluirá patio gastronómico, feria de emprendedores y el Premate de Cebadores, concurso rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y promoviendo el encuentro en el espacio público.

Premate de Cebadores

Quienes se hayan inscripto para la fecha originalmente prevista participarán del concurso el domingo 11 de enero, conforme a la reprogramación. Aquellas personas que no puedan asistir deberán inscribirse nuevamente en la fecha que elijan.

Los Festivales Populares continuarán durante enero con el siguiente cronograma:

16 de enero: San Agustín

23 de enero: Miradores de Bajada

30 de enero: Parque Gazzano

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada de verano.