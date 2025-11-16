Se realizó la peña de la escuela Alem: “Estamos muy contentos con lo logrado”

REDACCIÓN ELONCE
Trabajamos muy unidos y todo fue por la escuela”, sostuvo a Elonce la rectora de la escuela de Jóvenes y Adultos “Leandro N. Alem”, Gisela Facello.
Este domingo se desarrolló la peña de la escuela de jóvenes y adultos “Leandro N. Alem”, que tuvo como objetivo recaudar fondos para realizar reparaciones en su sede.
La rectora de la institución, Gisela Facello, realizó un balance de la jornada: “Hay mucho esfuerzo, pero estamos muy contentos con lo logrado. Estamos teniendo mucha cantidad de público. Son casi las 12 y sigue entrando gente. Estamos contentos con la convocatoria y la fiesta. Estamos agradecidos a todo el plantel docente y a los estudiantes. Trabajamos muy unidos y todo fue por la escuela”.
Sobre el destino de los fondos, comentó que con la anterior peña se logró refaccionar el techo del gimnasio. En esta ocasión, “pensamos arreglar las paredes del gimnasio que están muy deterioradas y necesitan un reacomodamiento”.
Sergio Dines, supervisor de la escuela, dialogó con Elonce y expresó: “Estamos en la Alem, la escuela de jóvenes y adultos más antigua de Entre Ríos, que festeja hoy su legado y su tradición con la primera peña. Es una alegría tener a toda la comunidad acá. Lo que buscamos en la educación de jóvenes y adultos es revalorizar los valores de comunidad, de poder unirnos en una expresión como argentinos, porque las peñas tienen que ver con ese sentimiento que nos une y nos hace recordar que todos podemos cumplir de educarlos y de terminar la secundaria”.
“Lucho” Quiñones, otra de las personas presentes en el lugar, exclamó: “Venimos a presentar nuestro primer disco, que se llama ‘Que se pudra’. Estamos esperando el festejo de toda la gente”. Asimismo, comentó: “El año pasado terminé la escuela acá y la gente de la escuela labura muchísimo durante el año y decidimos colaborar con la cooperadora para que todo esto suceda”. La banda está compuesta por cinco integrantes y su género está vinculado a la música del noroeste, fusionado con rock and roll y jazz.