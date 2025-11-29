Se realizó la muestra anual de danza en la Sociedad Española: "Pinceladas flamencas" brilló en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El taller de danza de la Sociedad Española presentó su espectáculo "Pinceladas flamencas" con 100 bailarinas en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.
Este sábado por la noche, el Teatro 3 de Febrero de Paraná fue el escenario de una destacada muestra anual del taller de danza de la Sociedad Española. Bajo el nombre de “Pinceladas flamencas”, el evento reunió a 100 bailarinas que presentaron un espectáculo lleno de energía, color y arte, en el que fusionaron danza y pintura, reflejando lo mejor del flamenco y la cultura local.
La organización del evento generó una gran satisfacción entre las profesoras del taller, quienes destacaron el esfuerzo y la dedicación que demandó la preparación de este espectáculo. "Para nosotros es una satisfacción muy grande. Es mucho trabajo y convocar tanta gente es una bendición", comentó una de las integrantes del equipo docente. La cita resultó ser un éxito rotundo, tanto por la cantidad de público presente como por la calidad artística de las presentaciones.
"Pinceladas flamencas" y su vínculo con el arte local
El espectáculo estuvo inspirado en la idea de fusionar el flamenco con el arte local, como lo indicó una de las participantes del elenco. “Nuestro espectáculo este año lo denominamos ‘Pinceladas flamencas’, donde va a haber un conjunto de bailes y se van a reflejar en las pinturas que tenemos atrás con los artistas locales”. Esta propuesta creativa no solo permitió que el público disfrutara de la danza, sino también que se conectara con el trabajo de los pintores de la región, quienes aportaron sus obras para complementar el espectáculo.
Las bailarinas, que se dividieron en varios grupos, presentaron una variedad de estilos de flamenco, desde el baile más tradicional hasta las composiciones más contemporáneas. Todo esto, con un trabajo conjunto entre los docentes del taller y las bailarinas, quienes seleccionaron los colores y el diseño de los vestuarios de acuerdo con los diferentes bailes. “Entre todas las profes seleccionamos todos los colores de acuerdo al baile y el diseño. Tenemos un equipo de profesoras docentes y entre todas nació esta idea”, explicó una de las encargadas de la producción.