Se realizó la 41ª edición de la Fiesta de las Carrozas Náuticas

Embarcaciones escolares desfilaron en la Fiesta de las Carrozas Náuticas celebrada en Villa Paranacito.
En el marco de la 41ª edición de la Fiesta de las Carrozas Náuticas, celebrada en Villa Paranacito, las embarcaciones escolares de la Dirección Departamental de Escuelas Islas del Ibicuy, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), participaron del tradicional desfile náutico.
Las lanchas representaron a distintas instituciones educativas de la zona de islas, cada una con una ornamentación especialmente preparada para acompañar el espíritu festivo del evento. Este medio de transporte resulta fundamental para garantizar el acceso diario de estudiantes y docentes a las escuelas del delta entrerriano.
De la actividad participaron la directora Departamental de Escuelas, Andrea Ferrari, y la coordinadora de Lanchas Escolares, Lorena Miller, quienes acompañaron a las tripulaciones y destacaron el compromiso de las comunidades educativas.
Embarcaciones participantes
Lancha de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Zonal, representando a la Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy. Tripulación: Víctor Alcaraz y José Cabrera.
Lancha de la Escuela Nº 5, perteneciente a la Escuela Primaria NEP Nº 1 Gregoria Matorras de Martín. Tripulación: Carlos Mark y Rodolfo Roa.
Lancha de la Escuela Nº 24, de la Escuela Primaria NEP Nº 4 Vicente López y Planes de Arroyo Brazo Largo. Tripulación: Daniel Traba y Facundo Sánchez.
Lancha Sueño Entrerriano, de la Escuela Primaria NEP Nº 5 Martín Miguel de Güemes de Arroyo Brazo Chico. A cargo de Leandro De los Santos y Germán Daros.
Lancha Isauro Arancibia, de la Escuela Primaria NEP Nº 7 Juan Bautista Alberdi de Arroyo Negro. Tripulación: Hugo López y Hugo Almeida.
Lancha de la Escuela Nº 7, de la Escuela Primaria NEP Nº 20 Ricardo Monner Sans de Arroyo Martínez. A cargo de Miguel Soto y Lucas Sanfelice.
Lancha Graciela, de la Escuela Primaria NEP Nº 21 Manuel Belgrano de Arroyo Brazo Largo. Tripulación: Esteban Chamussy y Gabriel Cabrera.
Lancha Cici, de la Escuela Primaria NEP Nº 23 Francisco Ramírez de Río Sauce. A cargo de Diego Piñol y Sandro Molina.
Lancha de la Escuela Nº 26, perteneciente a los Centros Laborales de Jóvenes y Adultos. Tripulación: Renzo Neivert y Damián Tejerina.
Lancha de la Escuela Nº 22 Secundaria y Nº 5 Gervasio Artigas de Arroyo Martínez. Tripulación: Gabriel López y Alexis Wurch.
Lancha de la Escuela Nº 6, de la Escuela Técnica Nº 1 Augusto Widmann. Tripulación: Luján César y Aníbal Calvo.
Lancha de la Escuela Nº 14, perteneciente a la Escuela Secundaria Nº 2 Islas del Ibicuy. Tripulación: Rodrigo Mondragón y Facundo Barrios.
Asimismo, colaboraron en el paso de carrozas Adrián Sosa, Luis Smidt y Nicolás Bello.
Con más de cuatro décadas de historia, la Fiesta de las Carrozas Náuticas se reafirma como un espacio de encuentro donde tradición, creatividad y comunidad se expresan sobre el agua. Cada embarcación escolar refleja el compromiso y la identidad de las escuelas de las islas, que año tras año aportan luz, color y emoción a este acontecimiento emblemático de la región.