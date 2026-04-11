Se puso en marcha la Diplomatura en Seguridad Pública 2026 para el personal policial

Se inició un nuevo ciclo de formación superior bajo modalidad virtual, apuntando a la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad. Está destinada a principales, oficiales principales y oficiales subinspectores de la Policía.
La Dirección General de Institutos Policiales inició un nuevo ciclo de formación superior bajo modalidad virtual, apuntando a la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad. Está destinada a principales, oficiales principales y oficiales subinspectores de la Policía de Entre Ríos.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo oficial del Consejo General de Educación (CGE), habiendo sido reconocida y aprobada mediante la Resolución Nº 3.414 CGE, y tiene como objetivo central dar respuesta a la demanda de jerarquización y profesionalización de los agentes públicos que integran el sistema de seguridad provincial.
La implementación de estos cursos -de carácter obligatorio, según la Ley 5.654/75- introduce el concepto de capacitación continua y permanente, además de dar un paso clave hacia la modernización ya que, a través de la plataforma virtual www.escuelapoliciaer.gob.ar, los efectivos pueden actualizar sus conocimientos sin desatender sus funciones operativas.
Esta modalidad en línea no solo permite una formación asincrónica y tutorial, sino que también representa una optimización de recursos, reduciendo gastos de traslado y alojamiento, y evitando que se resienta el servicio de seguridad en las distintas localidades de la provincia.
El calendario para los cursantes ya se encuentra en marcha y se extenderá hasta septiembre del corriente año.
La diplomatura se adapta a las funciones específicas de cada rango, dividiéndose en tres grandes ejes:
-Para oficiales subinspectores: "Estado y Ciudadanía como pilares de la Seguridad Pública y Ciudadana". Incluye asignaturas como Derechos Humanos, Código Procesal Penal, Resolución Pacífica de Conflictos, Gestión de TICs, Lenguaje, Didáctica y Talleres de Gerenciamiento de Crisis.
-Para oficiales principales: "Coordinación e Intervención en la Seguridad Pública y Ciudadana". Aborda el Régimen Disciplinario Administrativo, el análisis de Delitos Federales, Complejos e Informáticos, Estrategias de Comunicación y actualización en Armamento y Tiro Policial.
-Para comisarios principales: "Gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana". Orientado al liderazgo institucional, incluye Gestión de la Identidad Pública, Planeamiento de Escenarios Complejos, Ética Profesional, Perspectiva de Género y Estrategias de Gestión en Seguridad.