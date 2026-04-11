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Haciendo Comunidad Dirección General de Institutos Policiales

Se puso en marcha la Diplomatura en Seguridad Pública 2026 para el personal policial

Se inició un nuevo ciclo de formación superior bajo modalidad virtual, apuntando a la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad. Está destinada a principales, oficiales principales y oficiales subinspectores de la Policía.

11 de Abril de 2026
Se puso en marcha la Diplomatura en Seguridad Pública 2026.
Se puso en marcha la Diplomatura en Seguridad Pública 2026. Foto: (Archivo).

Se inició un nuevo ciclo de formación superior bajo modalidad virtual, apuntando a la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad. Está destinada a principales, oficiales principales y oficiales subinspectores de la Policía.

La Dirección General de Institutos Policiales inició un nuevo ciclo de formación superior bajo modalidad virtual, apuntando a la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad. Está destinada a principales, oficiales principales y oficiales subinspectores de la Policía de Entre Ríos.

 

Esta iniciativa cuenta con el respaldo oficial del Consejo General de Educación (CGE), habiendo sido reconocida y aprobada mediante la Resolución Nº 3.414 CGE, y tiene como objetivo central dar respuesta a la demanda de jerarquización y profesionalización de los agentes públicos que integran el sistema de seguridad provincial.

 

La implementación de estos cursos -de carácter obligatorio, según la Ley 5.654/75- introduce el concepto de capacitación continua y permanente, además de dar un paso clave hacia la modernización ya que, a través de la plataforma virtual www.escuelapoliciaer.gob.ar, los efectivos pueden actualizar sus conocimientos sin desatender sus funciones operativas.

Esta modalidad en línea no solo permite una formación asincrónica y tutorial, sino que también representa una optimización de recursos, reduciendo gastos de traslado y alojamiento, y evitando que se resienta el servicio de seguridad en las distintas localidades de la provincia.

El calendario para los cursantes ya se encuentra en marcha y se extenderá hasta septiembre del corriente año.

 

La diplomatura se adapta a las funciones específicas de cada rango, dividiéndose en tres grandes ejes:

 

-Para oficiales subinspectores: "Estado y Ciudadanía como pilares de la Seguridad Pública y Ciudadana". Incluye asignaturas como Derechos Humanos, Código Procesal Penal, Resolución Pacífica de Conflictos, Gestión de TICs, Lenguaje, Didáctica y Talleres de Gerenciamiento de Crisis.

 

-Para oficiales principales: "Coordinación e Intervención en la Seguridad Pública y Ciudadana". Aborda el Régimen Disciplinario Administrativo, el análisis de Delitos Federales, Complejos e Informáticos, Estrategias de Comunicación y actualización en Armamento y Tiro Policial.

 

-Para comisarios principales: "Gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana". Orientado al liderazgo institucional, incluye Gestión de la Identidad Pública, Planeamiento de Escenarios Complejos, Ética Profesional, Perspectiva de Género y Estrategias de Gestión en Seguridad.

Temas:

formación Cursos seguridad
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