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Se modifica el cronograma de reposición de Tarjetas de Riesgo Social vencidas

El Ministerio de Desarrollo Humano, informa que el viernes 26 de junio no se realizará la atención prevista en el marco del operativo de reposición de Tarjetas de Riesgo Social vencidas que se desarrolla en Paraná.

23 de Junio de 2026
Tarjetas de Riesgo Social.
Tarjetas de Riesgo Social. Foto: (Archivo).

El Ministerio de Desarrollo Humano, informa que el viernes 26 de junio no se realizará la atención prevista en el marco del operativo de reposición de Tarjetas de Riesgo Social vencidas que se desarrolla en Paraná.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que el viernes 26 de junio no se realizará la atención prevista en el marco del operativo de reposición de Tarjetas de Riesgo Social vencidas que se desarrolla en Paraná.

 

La modificación responde al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno de Entre Ríos mediante el decreto N° 1793/2026, que adelantó al viernes 26 de junio la jornada correspondiente al Día del Trabajador Estatal.

 

En este marco, las personas titulares de Tarjetas de Riesgo Social vencidas cuyos apellidos comiencen con las letras S a Z, que debían concurrir el viernes 26 de junio, serán atendidas el viernes 3 de julio, en el horario habitual de 8 a 12, en la sede de la Dirección de Políticas Alimentarias, ubicada en Salta 563 de Paraná.

 

Se recuerda que para realizar el trámite es necesario presentarse con la Tarjeta de Riesgo Social vencida, Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del DNI.

 

Asimismo, continúa vigente la atención prevista para los días 6, 7 y 8 de julio, destinada a aquellas personas que no hayan podido concurrir en la fecha asignada.

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano políticas alimentarias
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