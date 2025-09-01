Se lanzó un podcast sobre bulevar Racedo en la serie Caminemos por Paraná

El proyecto sonoro Caminemos por Paraná presentó el segundo episodio de su segunda temporada, una iniciativa que propone recorrer la ciudad a través de su historia, su patrimonio y sus transformaciones. El nuevo capítulo está dedicado al bulevar Racedo y se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube, además de radios, redes sociales y sitios web.
El episodio aborda los orígenes del bulevar, los cambios de nombre que atravesó, su vínculo con el ferrocarril y la inmigración, así como el rol que desempeñó en el crecimiento urbano de Paraná.
La segunda temporada de Caminemos por Paraná se estrenó el pasado 25 de junio, en el marco de las celebraciones por el día de la ciudad, y está integrada por seis capítulos que recuperan distintos fragmentos de la historia local. Cada entrega combina relatos, voces, música y sonidos de la ciudad para brindar una experiencia inmersiva que acerca la identidad paranaense a la comunidad.
En esta nueva edición se incorporó el lenguaje audiovisual y la adaptación a lengua de señas, a cargo del Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas Argentina (EMALSA).
El proyecto forma parte de las acciones del Programa Marca Paraná y se lleva adelante a través del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Radio Comunitaria de la Asociación Civil Barriletes. Reúne a profesionales de la comunicación, la arquitectura, la historia, la cultura y la producción comunitaria.
Además de la serie de podcasts, la propuesta se complementa con el proyecto “Ciudad y Memoria”, que invita a recorrer distintos edificios de la ciudad con la posibilidad de acceder a información escaneando un código QR. Escuchalo en Spotify
Fuentes municipales comunicaron que, en las próximas entregas, la serie invitará a descubrir otros rincones y relatos significativos de la ciudad, ampliando el recorrido sonoro y visual por espacios y memorias que forman parte de la vida cotidiana y la identidad de Paraná.