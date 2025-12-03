Con ritmos y colores, se exhibieron los talleres municipales para adultos mayores

REDACCIÓN ELONCE
Los talleres municipales para personas mayores realizaron su muestra anual en el balneario Thompson. La actividad reunió a 17 grupos de distintos barrios de Paraná. En diálogo con Elonce, participantes destacaron que estos espacios “dan alegría, compañía y mucha salud”.
La muestra anual de los talleres municipales para adultos mayores se desarrolló este miércoles en el balneario Thompson y reunió a 17 grupos de distintos puntos de Paraná. La propuesta incluyó baile, ritmos, zumba, tejo, taichí, memoria y otras actividades desarrolladas durante el año.
“Nosotros siempre compartimos estos talleres con las vecinales y los centros de jubilados que nos piden actividades en cada barrio. Nos vamos a las plazas también con los profesores”, detalló a Elonce la directora general de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo.
Los talleres municipales incluyen tejo, newcon, zumba, ritmo, taichí, memoria y propuestas recreativas. “Son muchos y todos gratuitos. Siempre abrimos inscripciones en febrero para iniciar el año, y esperamos la convocatoria de vecinalistas o vecinos autoorganizados”, agregó Brunengo.
“Me reencantó, estaba en un pozo depresivo”
Durante la mañana, los grupos realizaron sus presentaciones de baile y compartieron sus experiencias con Elonce. María Isabel, participante del barrio Paraná XIV, contó cómo estos espacios transformaron su vida: “Yo empecé este año, pero me reencantó porque había entrado en un pozo depresivo y mis hijos me anotaron. Hago tres actividades y estoy saliendo. Me gusta porque te distrae, compartís y hacés amistades”.
Otra de las coreografías fue protagonizada por el grupo del club Fournier, guiado por la profesora Joana. “Para nosotras es recreación hermosa para la edad. Nos sentimos en familiaridad, nos liberamos. Es una hora que nos liberamos”, expresaron emocionadas tras su presentación de zumba.
“No somos descartables”
El grupo de color verde, proveniente de la zona de Corrales, también aportó su mirada sobre lo que significa participar de estas actividades. “Hicimos dos coreos de zumba”, relataron tras su baile. Y una de las integrantes dejó una reflexión que emocionó a todos: “Este tipo de actividades tiene que ver con que no somos descartables. Hemos tenido una vida con aciertos, desaciertos, alegrías y tristezas, y hoy estamos en otra etapa donde tenemos que aprender a disfrutar. Esto nos llena de alegría”.
Una fiesta al aire libre, con comunidad y movimiento
La actividad se extendió hasta el mediodía y convocó a decenas de personas mayores que, con camisetas de colores, realizaron exhibiciones de baile y se sumaron a dinámicas grupales. “Se nota que se han preparado con tiempo, vienen entrenando y se desconectan de todo”, destacaron desde la organización.
La jornada marcó el cierre anual de los talleres municipales, que continuarán el próximo año con nuevas inscripciones y propuestas para fortalecer el bienestar, la socialización y la salud integral de las personas mayores en Paraná.