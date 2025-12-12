Se desarrollará este sábado un circuito artístico y patrimonial “Distrito Ferrocarril”

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa propone un recorrido gratuito por edificios emblemáticos vinculados al ferrocarril y su relación con el arte, la literatura y el cine. El circuito se realizará este sábado desde la mañana y contará con distintas postas culturales, supo Elonce.
En el Teatro 3 de Febrero se realizó este viernes la presentación oficial del Circuito Artístico y Patrimonial "Distrito Ferrocarril", una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca poner en valor una de las zonas más emblemáticas de la ciudad a través del diálogo entre patrimonio, arte e identidad local.
El circuito propone recorrer espacios históricos vinculados al ferrocarril y resignificarlos desde distintas expresiones artísticas como la literatura, el cine, la fotografía y las artes visuales.
El Distrito Ferrocarril como fuente de inspiración
Durante la presentación, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó a Elonce que la iniciativa se enmarca en una política cultural que busca fortalecer el vínculo entre las artes y los edificios emblemáticos de la ciudad. Explicó que el recorrido invita a "redescubrir la historia local a partir de la mirada de artistas que dejaron su impronta en esos espacios, muchas veces poco conocidos o escasamente narrados".
Por su parte, la directora municipal de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, señaló que el recorrido permitirá comprender cómo el Distrito Ferrocarril fue y sigue siendo "una fuente de inspiración para múltiples expresiones artísticas".
Indicó que el paseo propone un diálogo entre el pasado y el presente, y entre la materialidad urbana y la interpretación que los artistas hicieron de ese territorio a lo largo del tiempo.
Cuándo y cómo será el recorrido
En tanto, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, detalló que el circuito se realizará este sábado, a partir de las 10 de la mañana, con punto de inicio en la intersección de calles Illia y Villaguay.
La actividad será libre, gratuita y accesible, y contará con cuatro postas principales: la Plaza Sáenz Peña, la Casa de la Cultura, la Estación de Trenes y el cierre en el espacio cultural Juan L. Ortiz, donde se proyectará un audiovisual.
El aporte del Mapa de las Artes
Desde el proyecto Mapa de las Artes, Franco Giorda, explicó que el circuito se integra a una plataforma digital que propone recorridos urbanos a partir de referencias artísticas vinculadas a la ciudad.
Durante el paseo se leerán textos literarios, se observarán obras plásticas y fotografías relacionadas con el Distrito Ferrocarril, y se proyectará el cortometraje “La pasarela”, una obra de ficción con elementos autobiográficos ambientada en esa zona histórica.
La propuesta se inscribe en una línea de trabajo orientada a revalorizar el patrimonio cultural y urbano, fortaleciendo el acceso de la comunidad a experiencias artísticas que resignifican la historia local desde una mirada contemporánea.