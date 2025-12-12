 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Una propuesta libre y gratuita

Se desarrollará este sábado un circuito artístico y patrimonial “Distrito Ferrocarril”

La iniciativa propone un recorrido gratuito por edificios emblemáticos vinculados al ferrocarril y su relación con el arte, la literatura y el cine. El circuito se realizará este sábado desde la mañana y contará con distintas postas culturales, supo Elonce.

12 de Diciembre de 2025
El renovado centro cultural "Juan L. Ortiz"
El renovado centro cultural "Juan L. Ortiz" Foto: archivo Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La iniciativa propone un recorrido gratuito por edificios emblemáticos vinculados al ferrocarril y su relación con el arte, la literatura y el cine. El circuito se realizará este sábado desde la mañana y contará con distintas postas culturales, supo Elonce.

En el Teatro 3 de Febrero se realizó este viernes la presentación oficial del Circuito Artístico y Patrimonial "Distrito Ferrocarril", una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca poner en valor una de las zonas más emblemáticas de la ciudad a través del diálogo entre patrimonio, arte e identidad local.

 

El circuito propone recorrer espacios históricos vinculados al ferrocarril y resignificarlos desde distintas expresiones artísticas como la literatura, el cine, la fotografía y las artes visuales.

 

El Distrito Ferrocarril como fuente de inspiración

 

Durante la presentación, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó a Elonce que la iniciativa se enmarca en una política cultural que busca fortalecer el vínculo entre las artes y los edificios emblemáticos de la ciudad. Explicó que el recorrido invita a "redescubrir la historia local a partir de la mirada de artistas que dejaron su impronta en esos espacios, muchas veces poco conocidos o escasamente narrados".

Estaci&oacute;n de Trenes de Paran&aacute;
Estación de Trenes de Paraná

Por su parte, la directora municipal de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, señaló que el recorrido permitirá comprender cómo el Distrito Ferrocarril fue y sigue siendo "una fuente de inspiración para múltiples expresiones artísticas".

 

Indicó que el paseo propone un diálogo entre el pasado y el presente, y entre la materialidad urbana y la interpretación que los artistas hicieron de ese territorio a lo largo del tiempo.

 

Cuándo y cómo será el recorrido

 

En tanto, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, detalló que el circuito se realizará este sábado, a partir de las 10 de la mañana, con punto de inicio en la intersección de calles Illia y Villaguay.

Plaza S&aacute;enz Peña de Paran&aacute;
Plaza Sáenz Peña de Paraná

 

La actividad será libre, gratuita y accesible, y contará con cuatro postas principales: la Plaza Sáenz Peña, la Casa de la Cultura, la Estación de Trenes y el cierre en el espacio cultural Juan L. Ortiz, donde se proyectará un audiovisual.

 

El aporte del Mapa de las Artes

 

Desde el proyecto Mapa de las Artes, Franco Giorda, explicó que el circuito se integra a una plataforma digital que propone recorridos urbanos a partir de referencias artísticas vinculadas a la ciudad.

 

Durante el paseo se leerán textos literarios, se observarán obras plásticas y fotografías relacionadas con el Distrito Ferrocarril, y se proyectará el cortometraje “La pasarela”, una obra de ficción con elementos autobiográficos ambientada en esa zona histórica.

Presentaron un circuito artístico y patrimonial en el Distrito Ferrocarril

La propuesta se inscribe en una línea de trabajo orientada a revalorizar el patrimonio cultural y urbano, fortaleciendo el acceso de la comunidad a experiencias artísticas que resignifican la historia local desde una mirada contemporánea.

Temas:

Teatro 3 de Febrero Municipalidad de Paraná Juanele
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso