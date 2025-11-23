Se celebró la peña de la Peña de la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa

REDACCIÓN ELONCE
La Peña de la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa convocó a vecinos y fieles en una jornada de música, danza y fraternidad. El sacerdote Leandro Murador destacó el acompañamiento comunitario y anticipó los festejos centrales del 27 de noviembre.
La Peña de la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa vivió su edición número 11, en el marco de la novena patronal. El sacerdote Leandro Murador expresó a Elonce la alegría de la comunidad por poder compartir nuevamente un espacio de encuentro, música y tradición. La jornada contó con la participación de vecinos, familias y grupos artísticos que se sumaron para celebrar.
El evento abrió con la presentación del taller de folclore de la UNER, cuyas docentes ofrecieron un baile tradicional que marcó el inicio de una noche repleta de actividades culturales. Luego, diferentes bandas en vivo animaron al público con variados estilos musicales, entre ellas Madrigal y grupos de cumbia que aportaron ritmo y participación.
Murador destacó la importancia del acompañamiento comunitario, tanto de la comunidad educativa como del barrio y los fieles que se acercan cada año. “Es para agradecerles desde siempre por estos años desde que estoy yo, con la peña, gracias al apoyo que tenemos de la comunidad educativa, el barrio y fieles”, expresó.
Tradición y preparación para las festividades patronales
La peña se desarrolló en un clima festivo y familiar, donde la música y el baile fueron protagonistas. Con esta edición número 11, la actividad ya se consolidó como un evento característico de la vida parroquial y una de las celebraciones previas más esperadas a la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
El sacerdote remarcó que la peña se enmarca dentro de la novena, un período de preparación espiritual que culmina con los actos centrales del 27 de noviembre. En ese sentido, la comunidad ya se encuentra organizando todos los detalles para los festejos patronales, que cada año convocan a cientos de fieles en la capital entrerriana.
Murador resaltó que estos encuentros no solo fortalecen la fe, sino también el espíritu comunitario. La peña, afirmó, es una oportunidad para compartir, agradecer y celebrar la identidad del barrio y de la parroquia.
Los festejos del 27 de noviembre: procesión y misa
El sacerdote adelantó a Elonce que el miércoles 27 de noviembre se llevarán adelante los actos centrales en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Las actividades comenzarán a las 19, con la tradicional procesión que recorrerá las calles del barrio. Luego se celebrará la misa en el frente del templo parroquial, con la presencia de Monseñor Raúl Martín, obispo de la diócesis.
Como parte de la tradición, a las 00 del mismo día la comunidad compartirá una torta para recibir la jornada festiva en clima de unidad y devoción. La parroquia invitó a todos los vecinos y fieles a participar de cada una de las actividades previstas.