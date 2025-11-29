Santa Elena, San Salvador y Piedras Blancas se presentaron en la Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
Las localidades de Entre Ríos se presentaron en la Casa de la Cultura destacando sus atractivos turísticos, culturales y gastronómicos.
La Casa de la Cultura fue el escenario elegido para presentar una nueva edición de la "Noche de las Ciudades", evento en el que las localidades de Entre Ríos, como Santa Elena, San Salvador y Piedras Blancas, mostraron sus principales atractivos turísticos, culturales y gastronómicos. La velada, cargada de historia y tradición, fue una oportunidad para que los representantes de cada ciudad compartieran con los visitantes los tesoros más destacados de su región.
Santa Elena fue la primera en compartir sus propuestas. Fabián Casal, director de Cultura de la localidad, destacó las festividades más representativas de la ciudad, como los carnavales, que comenzarán el 17 de enero y se desarrollarán todos los sábados hasta finales de febrero. "Tenemos cuatro comparsas. Los carnavales empiezan el 17 de enero y siguen todos los sábados de enero y febrero", anunció Casal, invitando a los turistas a vivir una experiencia única llena de color y música.
Además, Casal subrayó los avances en infraestructura turística, como las cabañas y playas habilitadas para recibir a los visitantes. "Tenemos una ciudad turística con un avance, una de las que más ha invertido en turismo para poder brindarle a quienes nos visitan lo mejor", aseguró el director de Cultura de Santa Elena.
San Salvador: Cultura y gastronomía como ejes centrales
El turno de San Salvador llegó con la presentación de su rica oferta cultural y gastronómica. "Estamos muy contentos de venir a mostrar parte de la producción y de nuestro patrimonio cultural histórico", expresó el representante de la localidad. San Salvador no solo se destaca por su historia, sino también por su variada gastronomía. Manuela, una de las productoras locales, compartió con entusiasmo los exquisitos dulces, postres y panes caseros que pueden disfrutar los turistas.
San Salvador también destacó sus festivales, como el San Sabores, que celebra la gastronomía local en febrero, y la Fiesta del Arroz, que se realiza en noviembre. "Nosotros en febrero celebramos el primer fin de semana de febrero un festival gastronómico que se llama San Sabores", comentó el representante local.
Piedras Blancas: Nuevas ofertas turísticas en el norte de Entre Ríos
Por su parte, Piedras Blancas, una pequeña localidad situada al norte de Entre Ríos, aprovechó la ocasión para promover sus playas y festivales, como la Fiesta del Minero, que se celebrará el 7 de febrero. Ana, la portavoz de la localidad, explicó que están trabajando en nuevas propuestas turísticas, como el lanzamiento de nuevas playas y parques acuáticos. "Estamos abriendo otra nueva playa para poder ofrecer más al turismo", aseguró Ana con entusiasmo.
Además, Piedras Blancas celebra su Fiesta Popular del Locro el 9 de julio, un evento que rinde homenaje a la tradición gastronómica local. La ciudad también celebró el 75° aniversario de su emblemática escuela primaria, un hito que refleja el arraigo y la historia de la comunidad.