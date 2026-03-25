San Benito se prepara para su 147 aniversario con eventos y una maratón

REDACCIÓN ELONCE
El intendente Ariel Voeffray anunció los preparativos por el 147 aniversario de San Benito, con maratón, actividades culturales y apoyo a emprendedores locales.
San Benito se prepara para vivir una celebración especial por su 147 aniversario, con una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y sociales, según anunció el intendente Ariel Voeffray en el programa GPS, que se emite de lunes a viernes. “Es una ciudad que siempre tiene nuevos objetivos y siempre hay cosas por hacer. Quiero agradecer a la gente que nos viene acompañando. Tenemos muchas cosas nuevas, estamos trabajando con los emprendedores y la contención social”, destacó el jefe comunal.
Voeffray adelantó que los festejos se extenderán durante todo el mes, con distintos eventos pensados para toda la comunidad. “Vamos a tener varios eventos para apoyar a toda la gente de San Benito”, aseguró, resaltando que la planificación busca combinar recreación, cultura y actividades para promover a los emprendedores locales.
Entre los objetivos de esta edición del aniversario, el intendente puso énfasis en la descentralización de las actividades: “La idea era ir mutando por todos los barrios y darles la posibilidad a los vecinos de arrancar como emprendedores”, explicó, subrayando la importancia de que los barrios sean protagonistas en la celebración.
Un calendario cargado de celebraciones
El calendario de actividades comenzará el 2 de abril con un homenaje al Día del Veterano de Malvinas, tradicionalmente celebrado en el barrio Las Tunas. Luego, el 12 de abril se realizará la misa de aniversario, mientras que el 13 será la fecha fundacional de la localidad. No obstante, el festejo central se llevará a cabo el 19 de abril en el parque Vieytes, donde se espera la presencia de toda la comunidad.
“El parque Vieytes va a estar esperando a toda la gente que quiera acercarse ese día a pasar un lindo momento”, detalló Voeffray, destacando la importancia de ofrecer un espacio de encuentro y recreación para todas las familias de San Benito.
Deportes, cultura y emprendimientos
Entre las actividades destacadas por el 147 aniversario, el intendente señaló que se organizará una maratón de 3, 5 y 10 kilómetros, con la entrega de camisetas conmemorativas para los participantes. La jornada deportiva dará inicio a la mañana y estará abierta a vecinos de todas las edades.
Por la tarde, a partir de las 16 horas, se instalará un patio de comidas con presencia de emprendedores locales, mostrando la variedad de productos y servicios que ofrece la ciudad. El cierre del evento estará a cargo del grupo musical Trinidad, garantizando una jornada de diversión y entretenimiento para toda la familia.
Con estas actividades, San Benito busca consolidar un modelo de celebración que combine tradición, deporte y cultura, al tiempo que fomenta la participación de la comunidad y el apoyo a emprendedores. El intendente Ariel Voeffray resaltó que estas acciones reflejan el compromiso del municipio con el desarrollo social y cultural de la ciudad, invitando a todos los vecinos a sumarse a los festejos del 147 aniversario.