Salud mental: gran convocatoria en una jornada interdisciplinaria organizada por psicólogos

REDACCIÓN ELONCE
Salud mental fue el eje de una jornada gratuita organizada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos junto al Círculo Médico. Elonce dialogó con los organizadores, quienes destacaron la amplia convocatoria y la importancia del trabajo interdisciplinario ante la emergencia provincial.
La salud mental reunió este jueves a profesionales de distintas disciplinas en una jornada organizada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, en conjunto con el Círculo Médico. La actividad, desarrollada con acceso libre y gratuito, tuvo una importante convocatoria que superó las expectativas de los organizadores, al punto que los cupos disponibles se completaron en pocas horas.
El presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, destacó la respuesta obtenida y valoró el interés despertado por la propuesta. “Es una actividad libre y gratuita. Estoy gratamente sorprendido por la gran recepción que tuvo la jornada organizada en conjunto con el Círculo Médico. En menos de una jornada, se agotaron los cupos”.
El dirigente explicó que este tipo de encuentros buscan fortalecer el abordaje conjunto entre distintas especialidades para dar respuesta a una problemática cada vez más compleja en la provincia. “La idea es siempre el trabajo interdisciplinario. Cada vez estamos entendiendo que tenemos que trabajar todos en conjunto. Estamos en una situación de salud mental muy compleja. El gobernador decreto la emergencia en salud mental, lo cual nos obliga a todos a aunar los esfuerzos y trabajar por nuestra población”, señaló.
Un ciclo de formación por etapas de la vida
Filipuzzi indicó que la capacitación forma parte de un ciclo que abarcará diferentes grupos etarios, con el objetivo de profundizar las herramientas de intervención según las características de cada etapa de la vida.
En ese sentido, explicó: “Hoy arrancamos con niñez y adolescencia. La próxima jornada ya es adultez y después todo lo que tiene que ver con ancianidad”.
La propuesta busca generar espacios de intercambio entre profesionales de distintas áreas para enriquecer la atención de los pacientes y fortalecer las redes de trabajo frente a los desafíos que plantea la salud mental en la actualidad.
Participación de especialistas
Por su parte, Emanuel Cáceres resaltó la diversidad de especialistas convocados para esta primera jornada, enfocada en las problemáticas de niñas, niños y adolescentes: “Contamos con profesionales del hospital San Roque, justamente como es la temática vinculada a niñez y adolescencia. Contamos con profesionales de psiquiatría, pediatría y profesionales vinculados al ámbito educativo”.
La participación de referentes de distintas disciplinas permitió abordar la salud mental desde una mirada integral, incorporando perspectivas sanitarias, educativas y sociales. Desde la organización señalaron que el objetivo es continuar desarrollando nuevas jornadas de capacitación para fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y profesionales, en un contexto donde la salud mental ocupa un lugar prioritario dentro de las políticas públicas de la provincia.