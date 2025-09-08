 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Salud animal: comienzan los operativos en Vecinal Los Gobernadores

La Municipalidad de Paraná llevará a cabo durante este mes operativos de esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en diversas comisiones vecinales.  

8 de Septiembre de 2025
Durante el mes de septiembre, la Municipalidad de Paraná realizará operativos de esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en diversas comisiones vecinales.

 

El cronograma comenzó en la comisión vecinal Santa Lucía, ubicada en Francisco de Bueno y Victorio Camerano y este lunes los profesionales estarán en la comisión Vecinal Los Gobernadores (Plaza Alemania), en Gobernador José F. Antelo y Gobernador Basavilbaso. Los operativos se extenderán durante toda la semana.

 

Del 15 al 19 de septiembre, el servicio estará disponible en la comisión Vecinal López Jordan, ubicada en Quinquela Martín y Alfonsina Storni. Finalmente, del 22 al 26 de septiembre y del 29 al 30 de septiembre, se realizarán en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Paraná Este, en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chail.

 

Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad.

 

Requisitos para la atención

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de ocho horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).

 

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.

 

Importancia de castrar

La castración de los animales ayuda a prevenir gestaciones no deseadas, patologías del aparato reproductivo del animal y ayuda a vivir más y en mejores condiciones.

 

Se recuerda y apela a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar en el control ético de la sobrepoblación de animales de compañía.

Salud Animal mascotas castracion Paraná
