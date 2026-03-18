Sabores de la Feria: se avecina una nueva edición con música y gastronomía en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Sabores de la Feria se llevará a cabo este sábado en el Mercado Sud de Paraná, con música folklórica, asado con cuero y una amplia propuesta gastronómica.
Una nueva edición de Sabores de la Feria se realizará este sábado en el Mercado Sud de Paraná, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada que combina música, gastronomía y actividades culturales. El evento busca promover los productos locales y generar un espacio de encuentro fuera del horario comercial habitual de los puestos del mercado.
“Es una actividad impulsada como nos tienen acostumbrados los puesteros y los privados que trabajan aquí en el día a día en el Mercado Sud, en el marco de lo que es Sabores de la Feria, que es una marca lanzada durante la gestión de Rosario Romero”, indicó Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná.
El evento se desarrollará al aire libre, sobre las calles Villaguay y Presidente Perón, y está pensado para que la comunidad habite los espacios del mercado más allá de la venta diaria, generando un ambiente festivo y familiar.
Propuesta gastronómica y artística
Durante toda la jornada, Chano María se encargará de la cocción de asado con cuero, un plato tradicional que ya se ha convertido en uno de los atractivos centrales del evento. Además, se ofrecerá una variada selección gastronómica y productos de emprendedores locales.
Por la tarde, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo la peña folklórica, donde se presentarán artistas como Noe Telagorri y Lourdes Juárez, reconocida por su potente voz, que sumarán su música a la experiencia de los visitantes.
Cristian, uno de los organizadores, recordó que la anterior peña superó las expectativas con la asistencia de 300 personas, un indicador del éxito de la iniciativa y de la aceptación que tiene entre el público local.
Un evento abierto a la comunidad
El objetivo de Sabores de la Feria es que los vecinos disfruten de los mercados y ferias municipales más allá de la compra de productos. Se trata de un espacio que combina tradición, cultura y gastronomía, promoviendo tanto a los puesteros como a los emprendedores locales.
El evento busca consolidarse como un punto de encuentro habitual para familias, amigos y turistas, fortaleciendo la identidad cultural de Paraná y el reconocimiento de los productos artesanales de la región.
En caso de condiciones climáticas adversas, los organizadores anunciaron que la jornada se trasladará al domingo, garantizando que la experiencia pueda vivirse sin inconvenientes.