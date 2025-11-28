Residencias estudiantiles de la UNER: abren convocatoria para ingresantes

Del 1 al 15 de diciembre, ingresantes podrán postular a las residencias de Paraná y Oro Verde, destinadas a quienes se inscriban en carreras presenciales de la UNER.
El área de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Entre Ríos convoca a ingresantes 2026 que deseen postular a las Residencias situadas en Paraná y Oro Verde. Se realizará un proceso de selección para cubrir los cupos habitacionales en ambas ubicaciones.
El objetivo esencial es promover la igualdad de oportunidades y fortalecer las condiciones necesarias para el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UNER. Es importante aclarar que los interesados no podrán hacer su postulación a la beca de residencia sin antes haber realizado la inscripción completa en la carrera, con la presentación física de los documentos.
Quienes resulten seleccionados podrán ingresar a las residencias a partir del 4 de febrero de 2026. Las becas comprenden el alojamiento en estos espacios pertenecientes a la Universidad por el período de DOCE (12) meses. El trámite de postulación se realiza siguiendo estos pasos, de manera obligatoria:
Paso 1: completar el formulario disponible
Formulario de pre-inscripción
Paso 2: descargar y completar la siguiente Planilla Residencia I
Paso 3: enviar a residencias@uner.edu.ar la planilla junto con la siguiente documentación:
Del estudiante Ingresante:
• Fotocopia del DNI (ambos lados)
• Constancia de CUIL
• Certificado de finalización de estudios secundarios o de título en trámite.
• Constancia de inscripción a la carrera. (Se entrega en cada facultad al entregar la documentación)
Del grupo familiar:
• Fotocopia de DNI (ambos lados) de ambos padres/tutores/responsables.
• Comprobantes de ingresos del grupo familiar:
- Trabajadores registrados: dos últimos recibos de sueldos de padres o tutores.
- Jubilados: último recibo de jubilación.
- Asignación Universal por Hijo / Otros planes sociales: comprobante actualizado que acredite con datos personales dicho beneficio.
- Trabajadores no registrados o desocupados: deberán adjuntar declaración jurada realizada en el juzgado o comisaría más cercana, la misma debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe y también adjuntar Certificación Negativa Anses actualizada.
- Monotributista: constancia de opción AFIP, donde figura la categoría.
Luego de recibir la documentación, la comisión de Asuntos Estudiantiles realizará las entrevistas del 15 al 19 de diciembre, mientras que el orden de mérito será enviado los días 19 y 22 de diciembre.
Se tendrá en cuenta la situación económica, la lejanía del lugar de procedencia, el desempeño académico de quienes postulen y la entrevista individual con el equipo coordinador. El reglamento completo del Sistema de Residencias Estudiantiles está detallado en el texto de la Ordenanza 504. La publicación del orden de mérito será al finalizar todas las entrevistas, a través de los medios institucionales de la Universidad.
Consultas: residencias@uner.edu.ar
El cronograma de la convocatoria
Convocatoria y presentación de documentación: 1 al 15 de diciembre de 2025
Entrevistas: 15 al 19 de diciembre de 2025
Orden de mérito: 19 y 22 de diciembre de 2025
Ingreso: 4 de febrero 2026