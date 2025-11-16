Presentan la nueva imagen de “Manos Entrerrianas” en la Feria de Emprendedores

La provincia convocó a la 4ª edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, que se realizará este jueves en la Plaza Carbó. Participarán más de 80 proyectos locales y se lanzará la nueva identidad de la marca “Manos Entrerrianas”.
La provincia de Entre Ríos invitó a la comunidad a participar de la 4ª edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, que tendrá lugar este jueves 17 de noviembre en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná. El evento marcará el cierre de la Semana del Emprendedor y contará con el lanzamiento oficial de la nueva identidad visual de la marca provincial “Manos Entrerrianas”.
Organización y propuesta de la feria
La actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la Municipalidad de Paraná. La feria se desarrollará entre las 16 y las 22, con un circuito pensado para el encuentro entre emprendedores, familias y visitantes.
Según adelantaron desde la organización, esta edición tendrá un significado especial debido a la presentación de la renovada imagen de “Manos Entrerrianas”, una marca que distingue y promociona la producción local en distintos rubros.
Más de 80 emprendimientos y variedad de productos
El paseo contará con más de 80 emprendimientos entrerrianos, que ofrecerán una amplia gama de productos elaborados en diferentes materiales y estilos. Entre ellos se destacan:
Marroquinería, indumentaria y accesorios.
Objetos decorativos, funcionales y artesanías.
Juguetes, sahumerios y accesorios para mascotas.
Aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas y sublimados.
Tejidos, bijouterie de diseño, bordados y blanquería.
Artículos en eco cuero, productos en madera y alimentos agroecológicos.
La propuesta apunta a visibilizar el trabajo de emprendedores de toda la provincia, promoviendo la economía social y el consumo local.
Gastronomía y música en vivo
La feria también ofrecerá un espacio gastronómico con diferentes opciones para el público, además de una grilla musical que acompañará la jornada. Se presentarán Sol Rizzi, el Dúo Marian y Franco, DJ Th Selektah y Discover Retro, quienes estarán a cargo de la música en vivo a lo largo del evento.
Impulso al emprendedurismo entrerriano
Desde el Gobierno provincial destacaron que el encuentro busca fortalecer los espacios de comercialización, impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y consolidar un ámbito donde los emprendedores puedan mostrar su producción, compartir experiencias y ampliar sus oportunidades.
La Feria de Emprendedores Entrerrianos se posicionó en los últimos años como un punto de encuentro cultural y económico, reuniendo propuestas innovadoras y artesanales que reflejan la identidad productiva de la provincia.