Reprogramaron nuevamente la Fiesta Provincial del Guiso: cuándo se realizará

El Municipio de El Pingo confirmó la suspensión preventiva de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, programada para este sábado 29 de noviembre. La decisión se tomó ante las previsiones meteorológicas, que anunciaron tormentas y lluvias intensas para la jornada, lo que comprometía la seguridad de asistentes y participantes, así como el normal desarrollo del evento al aire libre.

Las autoridades remarcaron que se trata de la segunda ocasión en que deben postergar la celebración por razones climáticas, y agradecieron la comprensión del público al priorizar una realización segura y exitosa.

La Fiesta del Guiso quedó reprogramada para el 27 de febrero de 2026, con la ratificación del show central de Jorge Rojas como parte de la grilla artística.

Entradas: conservación o devolución

Para quienes ya compraron su anticipada, se dispusieron dos opciones:

Conservar la entrada: será válida al 100% para la fecha reprogramada. Aunque habrá actualización de precios por inflación y costos organizativos, quienes mantengan su ticket no deberán abonar diferencias.

Solicitar devolución: quienes prefieran recuperar el valor total de su entrada podrán gestionarlo desde el lunes 1 de diciembre. El municipio adelantó que en los próximos días se comunicarán los detalles del procedimiento.

Desde el Municipio de El Pingo reiteraron su agradecimiento por el acompañamiento y expresaron su confianza en que la edición de febrero será “una celebración inolvidable”.