Renuevan instalaciones de agua y sanitarios en una escuela del departamento Paraná

El gobierno de Entre Ríos ejecuta una obra en la escuela Nº 160 Río Volga, de Aldea San Juan, departamento Paraná. El proyecto incluye una nueva instalación de agua, reparación de sanitarios y trabajos de infraestructura general. La inversión provincial asciende a 32 millones de pesos.
Se trata de una obra de emergencia que se lleva adelante a través del Ministerio de Planeamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias en distintos sectores del establecimiento. La intervención cuenta con un plazo de 45 días corridos, una inversión de 32.156.864 pesos y está a cargo de la firma Ledesma Martín.
Los trabajos consisten en la renovación de la instalación de agua, colocación de un nuevo tanque de reserva de mayor capacidad; y una nueva red de distribución para abastecer los sanitarios, la cocina y el baño. También se lleva a cabo la instalación de gas en la cocina, junto con la colocación de un nuevo gabinete para gas envasado.
Además, se realiza la reparación del sector sanitarios y la ejecución de una vereda de hormigón para evitar el ingreso de agua de lluvia al comedor y al patio, así como la realización de una nueva capa aisladora en los muros de aulas, cocina, biblioteca y nivel inicial, con el fin de prevenir la humedad ascendente. Por último, se prevén nuevos artefactos de iluminación en las aulas y en la sala de nivel inicial.
El coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de intervenciones al señalar que "mediante las obras de emergencia se proponen soluciones concretas y rápidas para abordar problemas edilicios específicos en las escuelas. En este caso, se busca garantizar el funcionamiento adecuado de los sectores de sanitarios y cocina, que son de uso constante para toda la comunidad educativa".